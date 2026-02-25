Na Slovensko tečie ropa cez ropovod Adria, nie však ruská. Družba stále nefunguje

Roland Brožkovič
Brusel nateraz neeviduje hrozbu pre bezpečnosť dodávok do členských štátov.

Maďarsko a Slovensko v súčasnosti nečelia riziku nedostatku ropy napriek prerušeniu ruských dodávok ropovodom Družba, oznámila v stredu Európska únia (EÚ). Podľa Bruselu majú k dispozícii alternatívne zdroje s dostatočnou kapacitou.

„Chorvátsko na stretnutí potvrdilo, že prostredníctvom ropovodu Adria sa do Maďarska a na Slovensko prepravuje neruská ropa,“ uviedla hovorkyňa Európskej komisie (EK) Anna-Kaisa Itkonenová po zasadnutí expertov, ktorí sa situáciou zaoberali.

Hlavná alternatíva

„Tento ropovod zostáva hlavnou alternatívou pre Maďarsko a Slovensko na pokrytie ich potrieb,“ dodala hovorkyňa s tým, že chorvátsky ropovod má dostatočnú kapacitu na zvýšenie prepravovaného objemu, aby „plne pokryl maďarské a slovenské požiadavky.“

Ropa systémom Družba, ktorý prechádza ukrajinským územím, neprúdi od konca januára, keď ho poškodili ruské útoky. Obe stredoeurópske krajiny, ktoré museli začať čerpať núdzové zásoby, ktoré zodpovedajú približne trom mesiacom dovozu, obviňujú Kyjev, že opravu ropovodu zámerne zdržiava.

Vlna solidarity rastie: Za posledných 5 dní prispeli na Teplo pre Ukrajinu tisíce ľudí

