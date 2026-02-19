Na Slovensko sa rúti kalamita: Západ čaká najviac snehu za posledné roky, platia viaceré výstrahy

Slovensko dnes čaká deň, ktorý sa bude meniť doslova pred očami. Ráno môže byť miestami zahalené hmlou, popoludní sa na juhu západného Slovenska objaví dážď a topiaci sa sneh, no večer príde výrazný obrat. Ochladenie premení zrážky späť na sneženie a noc môže na západe vytvoriť hrubú snehovú pokrývku, ktorá skomplikuje dopravu aj pohyb v mestách.
Portál iMeteo upozorňuje, že snehová situácia nebude plošná, no v niektorých okresoch môže spadnúť viac snehu, než sa pôvodne očakávalo. Slovenský hydrometeorologický ústav zároveň na svojom webe informuje o výstrahách prvého aj druhého stupňa pred snežením, snehovými jazykmi, závejmi aj hmlou.
Ráno bude pokojné, popoludní nastane prechodné oteplenie
Počasie u nás ovplyvňuje zvlnené frontálne rozhranie spojené s tlakovou nížou, ktorá sa prehlbuje nad severným Jadranom. Tento systém prináša oblačné počasie a postupne aj zrážky. Vo štvrtok 19. februára bude prevažne oblačno až zamračené. Postupne sa na viacerých miestach pridá sneženie alebo dážď so snehom, na juhu do približne 300 m aj samotný dážď.
Ojedinele sa môže vyskytnúť aj výdatnejšie sneženie. Najvyššia denná teplota dosiahne -1 až 4 °C. Na horách vo výške 1500 m bude približne -6 °C. Vietor na juhozápade a v Honte postupne zosilnie na 3 až 9 m/s, v nárazoch môže dosiahnuť približne 14 m/s. Predpokladané množstvo zrážok je do 12 mm, čo predstavuje približne do 10 cm snehu.
Večer sa situácia prudko zmení
Kým počas dňa sa môže na západe zdať, že zima ustupuje, po 20:00 sa začne od západu ochladzovať. Zrážky sa premenia späť na sneženie a ich intenzita sa výrazne zvýši. Podľa iMeteo môže lokálne pribúdať aj viac ako 3 cm snehu za hodinu. Počas dňa sa viac snehu očakáva najmä v Banskobystrickom kraji, kde môže napadnúť 5 až 10 cm. V noci sa však ťažisko presunie na západné Slovensko.
SHMÚ vydal výstrahy druhého stupňa pre okresy Bratislava a Pezinok. Platia od 9:00 až do piatka 20. februára. Napadnúť tam môže 15 až 20 cm nového snehu. Meteorológovia upozorňujú, že takáto výška snehu predstavuje veľké nebezpečenstvo pre dopravu aj pohyb osôb a v danej oblasti ide o nadpriemernú nádielku s vysokou pravdepodobnosťou vzniku škôd.
iMeteo zároveň uvádza, že krajný západ vrátane Bratislavy môže zažiť najvýraznejšiu snehovú pokrývku nielen tejto zimy, ale aj za posledné roky. Najviac snehu sa očakáva v oblasti Malých Karpát a v okresoch Bratislava, Senec, Pezinok, čiastočne aj Trnava a Dunajská Streda.
Hrozia jazyky, záveje aj znížená dohľadnosť
Na západe krajiny treba počítať aj s tvorbou snehových jazykov a závejov, ktoré môže podporiť zosilnený vietor. V niektorých okresoch Prešovského kraja sa vo štvrtok ráno môže vyskytnúť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Slovensko tak čaká deň, ktorý sa môže začať nenápadne, no skončiť výraznou zimnou epizódou. Večer a noc budú rozhodujúce najmä pre vodičov. Ak sa predpovede naplnia, západ krajiny sa zobudí do rána, ktoré výrazne preverí dopravu aj bežný pohyb po mestách.
Nahlásiť chybu v článku