Na slnko zabudnite, vyťahujte bundu aj dáždnik: Valí sa na nás vlna chladu a dažďa, zmena príde až v tento deň

Vo štvrtok sa na Slovensku rozlúčime s príjemným počasím. Príroda nám pripomenie, že jar ešte neskončila víťazstvom. Čaká nás dážď, sneženie aj silný vietor, čo z neho robí jeden z najnepriaznivejších dní tohto týždňa.

Podľa informácií portálu iMeteo sa do našej oblasti nasunie studený front, za ktorým začne prenikať chladný arktický vzduch. Tento systém sa vytvorí v súvislosti s tlakovou nížou nad Bieloruskom, ktorá sa bude postupne prehlbovať.

Dážď, sneh aj vietor

Už v ranných hodinách začne od severu ovplyvňovať počasie studený front, ktorý prinesie výrazné zrážky a zosilnenie vetra. Najviac zrážok očakávame na severe a východe krajiny, pričom úhrny môžu dosiahnuť do 12 milimetrov. Na severe a v horských oblastiach sa pridá aj sneženie, pričom sneh môže napadnúť aj v nadmorských výškach pod 1000 metrov. Očakáva sa do 10 centimetrov snehu, čo môže prekvapiť aj vodičov mimo tradične zasnežených oblastí.

Na severe sa denné teploty nevyšplhajú nad +10 °C, zatiaľ čo na juhu Slovenska by maximá nemali presiahnuť +15 °C. Oproti predchádzajúcim dňom tak pôjde o citeľné ochladenie, ktoré spôsobí prúdenie arktického vzduchu zo severu.

Vietor zosilnie, pocitová teplota klesne

Vo štvrtok sa pridá aj silný vietor, ktorý môže na západe a východe Slovenska dosahovať v nárazoch rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu. V kombinácii so zrážkami a chladom bude pobyt vonku výrazne nepríjemný, odporúčame nepremokavé oblečenie a pevné topánky.

Slovenský hydrometeorologický ústav dokonca vydal výstrahy prvého stupňa pred vetrom v Bratislavskom, Trenčianskom, Košickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji.

Sucho sa zatiaľ nekončí, ale pomoc je na ceste

Slovensko v posledných týždňoch sužuje vážne sucho, pričom až 18 percent územia je zasiahnutých extrémnym suchom. Najkritickejšia situácia panuje v Trenčianskom a Žilinskom kraji, kde pôde chýba viac ako 100 milimetrov zrážok. Prvé dažde prídu už vo štvrtok ráno. Počas dňa sa zrážky sústredia najmä na severe, no popoludní budú slabnúť. Hoci to nie je riešenie, ide o prvý krok k zlepšeniu.

V priebehu soboty a nedele by mali prísť ďalšie vlny zrážok, ktoré môžu priniesť desiatky milimetrov vody. Na severe Slovenska by mohlo napršať až 40 milimetrov, čo by mohlo zmierniť vlaňajší deficit.

Zlepšenie je zatiaľ v nedohľadne

Stabilnejšie počasie môžeme očakávať až v pondelok, no ani to nebude znamenať návrat suchých a teplých dní. Výhľad naznačuje, že vlhké a chladné počasie bude pokračovať, čo však pomôže pôde aj vegetácii. Záhradkári sa teda môžu na chvíľu prestať báť o svoju úrodu.