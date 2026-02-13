Na rýchlostnej ceste z neznámych príčin skončil autobus v poli. Hlásia zranených

Foto: Polícia SR - Košický kraj

Klaudia Oselská
TASR
V autobuse sa v čase udalosti malo viesť 13 cestujúcich.

Na rýchlostnej ceste R1 za Šintavou v okrese Galanta smerom do Nitry zišiel autobus mimo vozovky. Skončil v priľahlom poli. Ako TASR potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Lena Košťálová, hlásené sú tri ľahšie zranenia.

„Vodič autobusu mal z doposiaľ nezistených príčin zísť s autobusom mimo cesty. Policajti po príchode na miesto podrobili vodiča dychovej skúške, s negatívnym výsledkom. V autobuse sa v čase udalosti malo viesť 13 cestujúcich,“ priblížila pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Zlatica Antalová.

Pri nehode sa zranil vodič a ďalší dvaja cestujúci

„Všetci boli prevezení na ošetrenie do galantskej nemocnice. Premávka na diaľnici R1 bola čiastočne obmedzená. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania,“ dodala.

Foto: Facebook/Polícia SR – Bratislavský kraj

Operátor tiesňovej linky na miesto vyslal dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby. „Traja muži utrpeli ľahšie poranenia a boli transportovaní do nemocníc v Trnave a Galante,“ ozrejmila zástupkyňa hovorkyne Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Martina Frőhlich Činovská.

Dopravná nehoda sa stala na 22. kilometri rýchlostnej cesty. Zelená vlna STVR informovala o približne 15-minútovom zdržaní. Blokovaný bol pravý jazdný pruh. Na mieste boli záchranné zložky. Aktuálne je už úsek bez zdržania.

Pozri aj tento článok
Veľké nešťastie: Vo Vysokých Tatrách spadla lavína. Vyžiadala si jednu obeť

