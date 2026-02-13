Veľké nešťastie: Vo Vysokých Tatrách spadla lavína. Vyžiadala si jednu obeť

Vo Vysokých Tatrách na Gerlachovskom štíte spadla lavína. Zahynul 32-ročný muž pochádzajúci z Českej republiky.
O život prišiel 32-ročný muž
„Dnes v popoludňajších hodinách došlo vo vysokohorskom prostredí v lokalite Lavínová lávka na Gerlachovskom štíte k pádu lavíny, pri ktorej prišiel o život 32-ročný muž z Českej republiky,“ uviedla prešovská krajská polícia, informoval o tom portál TVnoviny.
Prípadom sa zaoberá polícia, no vzhľadom na prebiehajúce úkony nie je momentálne možné poskytnúť bližšie informácie.
