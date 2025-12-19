Na populárny film sa už nikdy nebudete pozerať rovnako: Prezradíme vám detail, o ktorom mnohí netušia

Zo zákulisia filmov
O niektorých filmoch viete, hoci ste ich možno nikdy nevideli.

Myšiak Stuart Little prvýkrát divákov na obrazovkách pobavil ešte v roku 1999. Odvtedy ubehlo už 26 rokov. Ako napovedá samotný názov, hlavnou postavou je myšiak. Vedeli ste ale, že v originálnej verzii vôbec nejde o myš?

Odklon od pôvodnej verzie

Ako informuje Mail Online, prvý zo série filmov Myšiak Stuart Little bol voľne inšpirovaný rovnomennou novelou E. B. Whitea z roku 1945. Sledoval pána a pani Littleovcov (stvárnili ich Hugh Laurie a Geena Davis) a ich malého syna Georgea (Jonathan Lipnicki), ktorí si adoptovali Stuarta do svojej rodiny.

Stuart, hovoriaci myšiak, si rýchlo získal srdcia ľudí. Popasoval sa dokonca aj so žiarlivou mačkou Snowbell. V pôvodnej knižnej verzii ale Stuart v skutočnosti nie je myš. Je to obyčajný malý chlapec, ktorý sa vraj svojimi črtami na myš podobá.

Fanúšikovia sú prekvapení

Kým niektorých to prekvapilo, iní reagujú s humorom a píšu, že to znie logicky. Veď prečo by sirotinec ponúkal na adopciu myš. Ďalší dodávajú, že ani ikonická postava Hello Kitty v skutočnosti nie je mačkou, ale britským dievčatkom, ktoré len vyzerá ako rozprávková mačka.

Niektorí priznávajú, že pravdu o Stuartovi nevedeli a zamýšľajú sa nad tým, kto vlastne boli jeho biologickí rodičia. Zaujímavé je, že White hneď v prvej kapitole píše, že Stuart nie je adoptívnym, ale biologickým dieťaťom Littleovcov. Fanúšikom pred časom dokonca vysvetlil, ako postava vznikla.

„Pred mnohými rokmi som raz v noci zaspal v lôžkovom vozni vlaku a počas noci sa mi snívalo o malom chlapcovi, ktorý sa správal ako potkan. Takto vznikol príbeh o Stuartovi Littleovi,“ priznal White. Napriek odchýlke od pôvodného diela sa prvý diel filmu tešil takému úspechu, že v roku 2002 uzrelo svetlo sveta pokračovanie a v roku 2006 opäť ďalšie.

