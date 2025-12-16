Bude prvý svojho druhu na svete: V Európe otvoria nezvyčajný zábavný park za miliardu, oživí známu legendu

Petra Sušaninová
Ak vás bavia zábavné parky, máme pre vás dobrú správu.

Tlačenice, dlhé rady, ale aj zábava a adrenalín. Zábavné parky vskutku nie sú pre každého, no fanúšikovia takejto zábavy budú mať radosť. V Európe by mal svoje brány otvoriť skutočný unikát, najväčší zábavný park s tematikou upírov.

Oživí legendárnu postavu

Ako informuje Mail Online, kultová postava Draculu Brama Stokera prešla mnohými premenami, od pôvodného románu cez hororový film z roku 1992 až po moderné televízne adaptácie. Teraz sa chystá otvorenie nového zábavného parku s tematikou Draculu, ktorý prostredníctvom rôznych atrakcií oživí upíra a jeho svet.

Dracula Land bude údajne prvý takýto zábavný park na svete a nachádzať sa bude v Rumunsku, neďaleko Bukurešti. Jeho výstavba by mala stáť odhadom miliardu eur. Rozkladať sa bude na 780 000 metroch štvorcových. Bude pozostávať zo šiestich zón a viac ako 40 atrakcií bude riadených najmodernejšou technológiou.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Dracula Land (@dracula.land)

Súčasťou zábavy bude aj dronová šou, transylvánska železnica, kolotoče či rôzne projekcie a výstava. Klenotom parku bude Draculov hrad s horskou dráhou, bludiskom, interaktívnou expozíciou a umelým jazerom, ako aj vysokorýchlostnou jazdou katakombami. Nebude chýbať ani kopec možností, kde sa hostia budú môcť najesť a občerstviť.

Jeden z najvýznamnejších projektov vo sfére v súčasnosti

Bude tu tiež možné usporadúvať najrôznejšie podujatia, od festivalov a koncertov až po volejbalové, korčuliarske a MMA súťaže. Okrem toho bude súčasťou Dracula Landu najmodernejšie zariadenie pre esporty, vyvinuté v spolupráci s európskym prezidentom eSports, s najnovšou technológiou a zariadeniami svetovej triedy.

Presný dátum otvorenia zatiaľ uverejnený nebol, odhaduje sa ale na rok 2026 alebo 2027. Predpokladá sa, že vďaka zábavnému parku vznikne viac ako 5 000 pracovných miest. Očakáva sa, že v prvej fáze zábavný park po dokončení navštívia ročne 3 milióny ľudí. Za nápadom stojí Chris Lange, bývalý kreatívny riaditeľ Europa-Parku.

Dracula Land je jedným z najvýznamnejších projektov, čo sa týka zábavných parkov, ktoré sa v súčasnosti v Európe realizujú. Dragoș Dobrescu, zakladateľ Dracula Landu verí, že zábavný park premení jeden z najznámejších symbolov Rumunska na modernú legendu. Dracula Land nebude len zábavný park. Autori veria, že posilní pozíciu Rumunska na svetovej turistickej mape a bude pôsobiť aj ako hnací motor pre ekonomiku.

