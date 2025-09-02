Na politickom mítingu sa odpálil samovražedný atentátnik. Zabil 11 ľudí, minimálne ďalších 18 zranil

Najmenej 11 ľudí prišlo v utorok o život po tom, čo samovražedný atentátnik aktivoval výbušninu na politickom mítingu v nepokojmi zmietanej provincii Balúčistán na juhozápade Pakistanu. S odvolaním sa na miestnych predstaviteľov o tom informuje agentúra AFP, píše TASR.
K explózii došlo vo večerných hodinách miestneho času. Zranenia utrpelo najmenej 18 ďalších ľudí.
Míting sa konal na parkovisku štadióna v Kvéte, hlavnom meste provincie Balúčistán, kde sa zhromaždili stovky členov Balúčistanskej národnej strany (BNP), citovala AFP nemenovaných predstaviteľov, ktorí sa vyjadrili pod podmienkou zachovania anonymity.
Balúčistán je rozlohovo najväčšou pakistanskou provinciou, je však najredšie osídlená, a hraničí s Iránom.
Odporúčané články
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku