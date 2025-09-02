Putin je možno najhorší vojnový zločinec našej doby. Nemecký kancelár Merz sa ostro vyjadril na adresu ruského prezidenta

Foto: TASR/AP

Jakub Baláž
TASR
Merz zároveň v utorok priblížil, v ktorom meste by sa mohli zrealizovať mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou.

Ruský prezident Vladimir Putin je „snáď najhorší vojnový zločinec našej doby,“ vyhlásil nemecký kancelár Friedrich Merz v rozhovore zverejnenom v utorok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Je vojnovým zločincom,“ povedal Merz pre televíznu stanicu Sat.1 o šéfovi Kremľa. „Jednoducho musíme mať jasno v tom, ako zaobchádzať s vojnovými zločincami. Pre zhovievavosť nie je miesto,“ vyhlásil nemecký kancelár. DPA konštatuje, že Merz od nástupu do úradu v máji tohto roku kritizuje Rusko, pričom obviňuje Moskvu z „najvážnejších vojnových zločinov“ a „teroru proti civilnému obyvateľstvu“.

Opísanie Putina ako vojnového zločinca je však podľa nemeckej tlačovej agentúry novinkou. Merz sa tak na adresu ruského prezidenta vyjadril po otázke, aké pomenovanie by dal Putinovi po tom, čo predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová označila šéfa Kremľa počas nedávnej návštevy Poľska za „predátora“.

Rokovania v Ženeve?

Berlín patrí medzi najväčších podporovateľov Kyjeva v Európe a Merz sa v auguste zúčastnil na stretnutí európskych lídrov, ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome.

Nemecko je taktiež členom tzv. koalície ochotných, ktorá podľa agentúry Reuters už mesiace vedie rokovanie s cieľom vypracovať plány o tom, ako by mohli jednotlivé krajiny vojensky pomôcť Ukrajine, aby odradili Rusko od prípadného ďalšieho útoku po uzavretí trvalého prímeria.

Merz v utorok uviedol, že na štvrtkovom rokovaní približne 30 krajín v rámci tejto koalície ohľadom bezpečnostných záruk pre povojnovú Ukrajinu navrhne švajčiarsku Ženevu ako miesto pre rokovania o prímerí medzi Ruskom a Ukrajinou.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pellegrini vníma rokovanie Fica s Putinom ako snahu o medzinárodný dialóg. Strany vraj môže priniesť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac