Na okraji malého mesta vyrastie nový supermarket. Známy reťazec ho chce dokončiť ešte tento rok

Uplynulý rok sa niesol v znamení expanzií, ale tiež rozširovania súčasných sietí. Potravinové reťazce dostali konkurenciu v podobe Biedronky a príchod diskontu z Poľska dozaista rozhýbal celý tento maloobchodný segment. Aktívna bola aj Billa, ktorá okrem otvárania nových pobočiek tiež inovovala. Ako sa zdá, pokračovať bude aj v roku 2026.
Z dokumentácie, ktorú spoločnosť zverejnila na enviroportáli, vyplýva, že nový supermarket bude chcieť stavať v Bojniciach. Pre reťazec ide o územie, kde zatiaľ prevádzku nemá.
Hotový by mohol byť ešte tento rok
O plánoch reťazca Billa v Bojniciach sme vás prvý raz informovali ešte počas minulého roka. Hovorca spoločnosti Marek Kravjar vtedy potvrdil, že v regióne majú záujem stavať obchod s predajnou plochou okolo tisíc metrov štvorcových. Dnes už je zrejmé, že sa tak stane v okrajovej časti mesta v smere na susednú Prievidzu.
Zaujímavosťou je, že v týchto dvoch mestách síce v súčasnosti nájdeme viacerých popredných obchodníkov, no pobočku s logom Billa by ste hľadali iba márne. V rámci Slovenska je to pre reťazec logický krok, nakoľko len v Prievidzi a Bojniciach žije bezmála 50-tisíc ľudí. Zároveň ide o stále sa rozvíjajúce oblasti, čo potvrdila aj spoločnosť.
„Dôvodov, prečo si budúci stavebník vybral práve túto lokalitu, je viac. Je to hlavne ekonomický, vzdelanostný, dopravný a rozvojový potenciál mesta Bojnice,“ špecifikuje predkladateľ v dokumentácii na enviroportáli.
Ako ďalej z dokumentu vyplýva, pôjde o štandardný jednopodlažný supermarket s úžitkovou plochou okolo 1 256 metrov štvorcových a ak pôjdu povoľovacie procesy podľa plánu, s prípravou pozemku a výstavbou by sa mohlo začať už v máji. S dokončením sa následne počíta koncom tohto roka. Náklady na výstavbu sa pohybujú na úrovni dvoch miliónov eur. Samozrejmosťou je tiež priame zásobovanie a dostatočne veľké parkovacie plochy.
Na Slovensku má viac ako 180 predajní
Počas minulého roka sa Bille podarilo otvoriť desať nových supermarketov, čím počet svojich slovenských prevádzok dostala nad úroveň 180. Zároveň spoločnosť pokračovala v rozširovaní obľúbeného konceptu VIVA Billa, ktorý na tuzemskom trhu realizuje v spolupráci s čerpacími stanicami OMV.
Rekonštrukciou podľa dostupných informácií prešlo zhruba 24 pobočiek, vlajkovou loďou je predajňa v Bratislave na Bajkalskej ulici, kde okrem iného zákazníci nájdu napríklad aj veľkokapacitný zálohomat.
