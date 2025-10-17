Na okraji malého mesta by mala vyrásť prvá predajňa známeho reťazca. V regióne zatiaľ neotvoril žiadnu prevádzku

Na slovenskom maloobchodnom trhu aktuálne badať rozbiehajúci sa konkurenčný boj medzi viacerými etablovanými značkami. Do hry pred pár mesiacmi vstúpila diskontná Biedronka, ktorá v rámci svojej stratégie mieri aj do lokalít, ktoré boli väčšími hráčmi prehliadané. S podobnou taktikou však už začali aj ďalší obchodníci.
Patrí medzi nich aj Billa, ktorá sa najnovšie zamerala na región v okolí miest Bojnice a Prievidza. Ak by ste v nich dnes hľadali predajne s logom známeho reťazca, pravdepodobne ostanete sklamaní. Nemuselo by to ale tak byť dlho. O novinkách informoval portál MY Horná Nitra.
Pozemky už majú, s orgánmi rokujú
Pôvodne rakúska značka, dnes pôsobiaca pod nemeckým koncernom Rewe, na Slovensku prevádzkuje viac ako 170 predajní. Okrem otvárania nových pobočiek spoločnosť v uplynulých mesiacoch pristúpila aj k rekonštrukcii niektorých obchodov vrátane takzvanej vlajkovej lode na Bajkalskej ulici v Bratislave. Okrem toho Billa pokračuje v rozširovaní konceptu VIVA Billa, ktorý realizuje v spolupráci s čerpacími stanicami OMV.
Ešte začiatkom roka reťazec pre interez potvrdil, že plánuje expanziu svojej obchodnej siete, a to nielen v okolí hlavného mesta, ale tiež v rôznych regiónoch naprieč krajinou. Podľa najnovších správ by sa tak mohlo stať napríklad v Bojniciach. Billa tu podľa MY Horná Nitra odkúpila šesť parciel na okraji mesta v smere na Prievidzu. Plány napokon potvrdili aj samotní zástupcovia reťazca.
„Zvažujeme v Bojniciach výstavbu plnohodnotného supermarketu so štandardnou predajnou plochou približne tisíc metrov štvorcových a s dostatočným počtom parkovacích miest,“ uviedol hovorca spoločnosti Marek Kravjar. Konkrétnejšie informácie ale vzhľadom na prebiehajúce rokovania s dotknutými orgánmi a so samosprávou nešpecifikoval. Billa sa s vedením mesta stretla začiatkom tohto roka, na radnici predstavila urbanistickú štúdiu.
Zaujímavosťou je, že Billa zatiaľ, na rozdiel od konkurenčných značiek ako Lidl, Kaufland či Tesco, nepôsobí ani v susednej Prievidzi a najbližšia pobočka reťazca sa nachádza v Handlovej. Pre spoločnosť by tak mohlo ísť o dobrú príležitosť priblížiť sa zákazníkom v tomto regióne.
Rozvíja sa aj koncept VIVA Billa
Keď sieť čerpacích staníc OMV a známy potravinový reťazec Billa spojili svoje sily, vznikol koncept VIVA BILLA. Ten pretransformoval vybrané čerpacie stanice na miesta, kde okrem doplnenia pohonných hmôt mohli zákazníci využiť aj možnosť nákupov v rozšírenom sortimente.
Na niektorých čerpačkách OMV si tak nakúpite napríklad zeleninu, ovocie, pečivo, trvanlivé potraviny či dokonca mäsové výrobky a drogériu. Hlavnou výhodou je, že takéto nákupy sú dostupné aj počas sviatkov či v noci, ak to otváracia doba stanice umožňuje.
Ako nám ešte v lete kompetentní prezradili, na konci aktuálneho roka chcú mať v tomto koncepte až 65 čerpacích staníc. „Našou ambíciou je poskytnúť zákazníkom rozsiahlu dostupnosť kvalitných potravín a služieb naprieč celým Slovenskom,“ dodala pre interez Miriam Fellingerová, Retail Manager OMV Slovensko.
Nahlásiť chybu v článku