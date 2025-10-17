Na okraji malého mesta by mala vyrásť prvá predajňa známeho reťazca. V regióne zatiaľ neotvoril žiadnu prevádzku

Ilustračná foto: Billa Slovensko

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Populárna sieť potravinového reťazca by sa mohla rozšíriť do novej lokality.

Na slovenskom maloobchodnom trhu aktuálne badať rozbiehajúci sa konkurenčný boj medzi viacerými etablovanými značkami. Do hry pred pár mesiacmi vstúpila diskontná Biedronka, ktorá v rámci svojej stratégie mieri aj do lokalít, ktoré boli väčšími hráčmi prehliadané. S podobnou taktikou však už začali aj ďalší obchodníci.

Patrí medzi nich aj Billa, ktorá sa najnovšie zamerala na región v okolí miest Bojnice a Prievidza. Ak by ste v nich dnes hľadali predajne s logom známeho reťazca, pravdepodobne ostanete sklamaní. Nemuselo by to ale tak byť dlho. O novinkách informoval portál MY Horná Nitra.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Nový lacný reťazec otvoril prvú slovenskú predajňu, množstvo produktov predáva pod 3 eurá. Pozrite sa, ako to v ňom vyzerá
2.
Nový lacný reťazec už čoskoro bude mať predajňu na východnom Slovensku. V známom centre zajtra otvoria aj ďalšie značky
3.
Z pultov sťahujú obľúbenú pochúťku: Ak ju máte doma, určite ju nejedzte. Peniaze vám vrátia aj bez bločka
Zobraziť všetky články (215)

Pozemky už majú, s orgánmi rokujú

Pôvodne rakúska značka, dnes pôsobiaca pod nemeckým koncernom Rewe, na Slovensku prevádzkuje viac ako 170 predajní. Okrem otvárania nových pobočiek spoločnosť v uplynulých mesiacoch pristúpila aj k rekonštrukcii niektorých obchodov vrátane takzvanej vlajkovej lode na Bajkalskej ulici v Bratislave. Okrem toho Billa pokračuje v rozširovaní konceptu VIVA Billa, ktorý realizuje v spolupráci s čerpacími stanicami OMV.

Ešte začiatkom roka reťazec pre interez potvrdil, že plánuje expanziu svojej obchodnej siete, a to nielen v okolí hlavného mesta, ale tiež v rôznych regiónoch naprieč krajinou. Podľa najnovších správ by sa tak mohlo stať napríklad v Bojniciach. Billa tu podľa MY Horná Nitra odkúpila šesť parciel na okraji mesta v smere na Prievidzu. Plány napokon potvrdili aj samotní zástupcovia reťazca.

Zvažujeme v Bojniciach výstavbu plnohodnotného supermarketu so štandardnou predajnou plochou približne tisíc metrov štvorcových a s dostatočným počtom parkovacích miest,“ uviedol hovorca spoločnosti Marek Kravjar. Konkrétnejšie informácie ale vzhľadom na prebiehajúce rokovania s dotknutými orgánmi a so samosprávou nešpecifikoval. Billa sa s vedením mesta stretla začiatkom tohto roka, na radnici predstavila urbanistickú štúdiu.

Foto: Billa

Zaujímavosťou je, že Billa zatiaľ, na rozdiel od konkurenčných značiek ako Lidl, Kaufland či Tesco, nepôsobí ani v susednej Prievidzi a najbližšia pobočka reťazca sa nachádza v Handlovej. Pre spoločnosť by tak mohlo ísť o dobrú príležitosť priblížiť sa zákazníkom v tomto regióne.

Rozvíja sa aj koncept VIVA Billa

Keď sieť čerpacích staníc OMV a známy potravinový reťazec Billa spojili svoje sily, vznikol koncept VIVA BILLA. Ten pretransformoval vybrané čerpacie stanice na miesta, kde okrem doplnenia pohonných hmôt mohli zákazníci využiť aj možnosť nákupov v rozšírenom sortimente.

Na niektorých čerpačkách OMV si tak nakúpite napríklad zeleninu, ovocie, pečivo, trvanlivé potraviny či dokonca mäsové výrobky a drogériu. Hlavnou výhodou je, že takéto nákupy sú dostupné aj počas sviatkov či v noci, ak to otváracia doba stanice umožňuje.

Ako nám ešte v lete kompetentní prezradili, na konci aktuálneho roka chcú mať v tomto koncepte až 65 čerpacích staníc. „Našou ambíciou je poskytnúť zákazníkom rozsiahlu dostupnosť kvalitných potravín a služieb naprieč celým Slovenskom,“ dodala pre interez Miriam Fellingerová, Retail Manager OMV Slovensko.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nový lacný reťazec otvoril prvú slovenskú predajňu, množstvo produktov predáva pod 3 eurá. Pozrite sa,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac