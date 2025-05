Na odpoveď máte 30 sekúnd a zvládne to len 1 % z vás: V známej súťaži sa objavila hádanka, z ktorej ľudia doslova šalejú

Vyskúšajte si ju naostro, sledujte však, koľko času vám zaberie, kým prídete na správnu odpoveď. Ak vám to bude trvať pár minút, nemajte hlavu v smútku. Väčšina bežnej populácie totiž na odpoveď nepríde a musí si ju dohľadať.

Náročná anglická otázka sa objavila v známej britskej vedomostnej súťaži The 1% Club v poslednej epizóde, ktorá vyšla len 3. mája.

Ako píše LADBible, na túto otázku v časovom limite 30 sekúnd neodpovedal správne ani jeden súťažiaci. Znie takto:

Nájdite také anglické slovo, ktoré vieme spojiť s každým slovom, ktoré je v tejto vete vyznačené veľkými písmenami:

My SON TED ate raw FOOD and got SICK, then went to BED with me by his SIDE.