Na Marse sa objavujú záhadné tmavé pruhy a vedcom nedávajú spávať: Spôsob, akým vznikajú, vás dostane

Foto: ESA

Zuzana Veslíková
Mars
Vesmír pred nami ukrýva ešte množstvo tajomstiev.

Planéta Mars fascinuje vedcov aj milovníkov vesmíru spomedzi množstva všedných ľudí. Podarilo sa na ňom objaviť napríklad podivné zelené škvrny alebo „cool“ kameň, aký tu predtým nikto nevidel. Ako možno viete, na červenej planéte sa zvyknú tvoriť tmavé pruhy a ich pôvodcom môže byť niečo iné, než ste si doteraz mysleli. 

Tieto opakujúce sa čiarové línie na svahoch Marsu sú bežným javom, približuje vedecký portál ScienceAlert. Hovorilo sa, že za ich vznikom stojí napríklad roztápanie slanej vody z ľadovcov, no nemusí to tak primárne byť.

Nová štúdia ale hovorí o pravdepodobnejšej príčine

Autor štúdie zverejnenej v časopise Nature, ktorá analyzovala viac než 2 milióny takýchto pruhov, Valentin Tertius Bickel zo švajčiarskej univerzity v Berne, uviedol, že podľa nedávnych zistení môžu byť spôsobené suchými faktormi.

Foto: Profimedia

„Zdá sa, že prach, vietor a pohyb piesku sú hlavnými sezónnymi faktormi vzniku svahových čiar. Dopady meteoritov a otrasy pôdy sa javia z globálneho hľadiska pomerne nevýznamné,“ uviedol Bickel v tlačovej správe ESA. Napríklad, keď meteorit takto otriasol vulkánom Apollinaris Mons na Marse, spustil prúdy prachu, ktoré „poškrabali“ jeho povrch a vytvorili tmavé čiary.

To znamená, že podľa vedcov majú vznikať, keď vrstvy prachu náhle skĺznu po strmom teréne. Tejto teórii nahráva aj fakt, že neexistuje dôkaz o prítomnosti vody na Marse.

