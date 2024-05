Na povrchu Marsu sa nachádza záhadná diera. Vedci netušia, čo v nej je, no môže mať pre ľudí veľký význam

Budúci kolonizátori na Marse budú musieť čeliť mnohým prekážkam, ktoré im povrch tejto nehostinnej planéty pripraví. Ak je ale problém prežiť na povrchu, možno by stálo za to ukryť sa. Aj preto vedcov zaujímajú rôzne diery či otvory, ktoré sa na tejto planéte nachádzajú.

Jama môže byť vstupom do lávového kanála

Ako informuje portál Universe Today, ak by sa Mars podobal na Zem či Mesiac, čo je pravdepodobné, mohol by mať pod svojím povrchom rôzne podzemné lávové tunely a tie by mohli predstavovať vhodný úkryt práve pre budúcich kolonizátorov červenej planéty.

Vedcov nedávno zaujala veľká diera, ktorá bola zachytená zariadením High-Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), nachádzajúcim sa na palube sondy NASA s názvom Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Zachytená jama má priemer niekoľko metrov a nachádza sa v oblasti sopky nazvanej Arsia Mons. Táto oblasť bola v dávnej minulosti vulkanicky aktívna a práve táto jama by mohla byť priamym dôsledkom tejto činnosti a mohla by znamenať prístup do lávového tunela.

To, či je to naozaj tak, ale vedci nevedia. Iná snímka jamy odhaľuje osvetlenú bočnú stenu, čo by mohlo naznačovať, že ide len o priehlbinu.

Treba ich skúmať

Problémom tiež je, že vedci zatiaľ nemajú preskúmané ani pochopené lávové kanály na Marse. Lepšie sú preskúmané, pochopiteľne, tie na Zemi, ale aj na Mesiaci. Napríklad, niektoré mesačné majú stabilnú teplotu (približne 17 stupňov Celzia). Tieto štruktúry tak môžu byť zaujímavé aj pri vybudovaní mesačných základní.

Ak sa ale vrátime k Marsu, je tu ešte jedna dôležitejšia otázka. Nachádzajú sa vôbec na Marse lávové tunely? Aj keď dôkazy o tom nie sú, vedci pevne veria, že tam sú a že by mohli byť ešte väčšie ako na Zemi, čo je z hľadiska budúcej kolonizácie dobrá správa. Je to ale potrebné overiť a preskúmať ďalšími robotickými misiami, pričom je možné, že práve v nich by sa na Marse mohol nachádzať život.