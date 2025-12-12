Vesmírny objekt náhle stíchol: Anomália vedcom kradne spánok. Nikto nevie, čo presne sa stalo

Ilustračná foto: NASA/Goddard Space Flight Center, Public domain, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Mars
Riadiace stredisko sa po anomálii pokúšalo o obnovenie kontaktu, no bez úspechu.

Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN) je sondou americkej vládnej agentúry NASA. Svoju dlhú púť na Mars začala v novembri 2013. Do obežnej dráhy červenej planéty vstúpila v septembri 2014 a tým začala aj samotná misia: zahŕňala prieskum hornej atmosféry, ionosféry či interakcií atmosféry so slnečným vetrom.

Údaje o Marse zaznamenávala sonda viac ako 10 rokov a všetky svoje zistenia prenášala na Zem prostredníctvom siete Deep Space Network (komunikačná sieť rádiových antén a medziplanetárnych misií), píše IFL Science.

Sonda sa však tento mesiac náhle odmlčala.

Stíchla bez vysvetlenia

6. decembra 2025 sme so sondou stratili kontakt. Došlo k tomu náhle: sonda sa nachádzala za planétou v bežnej fáze obehu a stratu kontaktu vedci zaznamenali v momente, keď sa spoza nej znovu vynorila. Riadiace stredisko sa po anomálii pokúšalo o obnovenie kontaktu, no bez úspechu. Tesne pred výpadkom pritom mali všetky subsystémy fungovať správne.

„Keď sa kozmická loď vynorila spoza Marsu, sieť Deep Space Network agentúry NASA nezaznamenala žiadny signál,“ vysvetlila spoločnosť vo vyhlásení z tohto týždňa. „Sonda a operačné systémy vyšetrujú anomáliu, aby situáciu objasnili.“

Ilustračná foto: Pexels

MAVEN má vo svete astronómie nezanedbateľný význam – podľa portálu Magazín, jeho existencia a dáta sú, napríklad, základnými piliermi pre plánovanie budúcich misií. Jeho strata by znamenala, mimo iné, oslabenie komunikačnej infraštruktúry, čo je pre vedcov mimoriadne znepokojujúce.

Ako dodáva IFL Science, údaje z MAVEN-u poskytli vedcom mnoho cenných poznatkov vrátane dôkazu o procese, ktorý bol primárnym zdrojom straty atmosféry v ranej histórii planéty. Sonda zostala vo svojej funkcii aj napriek pôvodnému termínu ukončenia misie v roku 2022, pričom začiatkom tohto roka dokonca MAVEN zachytil snímku medzihviezdnej kométy 3I/ATLAS.

Agentúra 9. decembra oznámila, že stále intenzívne preveruje všetky možné príčiny výpadku a snaží sa lokalizovať akýkoľvek signál, pričom zvyšku sveta ostáva iba čakať.

