Humenné zasiahla silná búrka s krupobitím: Napáchala veľké škody, časti ulíc sa ocitli pod vodou

Následky búrky v Humennom

Foto: Facebook/ Mesto Humenné - MsÚ

Petra Sušaninová
TASR
Búrka napáchala rozsiahle škody.

Mesto Humenné zasiahla v sobotu popoludní silná búrka sprevádzaná krupobitím, prívalovým dažďom a silným vetrom. Ako informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, približne polhodinu trvajúca búrka spôsobila v meste rozsiahle škody.

Vietor vyvrátil stromy

Časti Mierovej a Nemocničnej ulice sa v krátkom čase ocitli pod vodou. Vietor vyvrátil aj s koreňmi viacero mohutných stromov vrátane jelší, topoľov, javorov či tují. Škody zaznamenali na Ulici SNP, Košickej ulici, v okolí kaštieľa aj na Námestí slobody, kde ostal jeden zo stromov rozštiepený. Následky búrky odstraňovali aj v okolí križovatiek Nemocničnej, Krátkej a Školskej ulice, v areáli Strednej odbornej školy technickej, ako aj na Ševčenkovej ulici a Ulici 26. novembra.

„S náročnou situáciou sa v teréne oboznámil hneď v prvých chvíľach aj primátor mesta Miloš Meričko, situáciu monitorovali a následne aj riešili zamestnanci Technických služieb mesta Humenné, pri odstraňovaní stromov z ciest a koordinovaní dopravnej situácie vykonávali dôležitú činnosť záchranné i policajné zložky,“ doplnil Škuba.

Následky búrky v Humennom
Foto: Facebook/ Mesto Humenné – MsÚ

Platia výstrahy pred povodňou

V niektorých častiach východného Slovenska platia výstrahy prvého aj druhého stupňa pred povodňou, predbežne do 19.00 a 20.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe.

Druhostupňové výstrahy pred povodňou platia v okresoch Humenné, Medzilaborce a Snina. Prvostupňové v okresoch Michalovce, Sobrance a Stropkov. V okrese Svidník zároveň platia výstrahy druhého stupňa pred búrkou do 18.40 h a pred povodňou do 20.00 h.

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