Mysleli si, že tento rok dostanú trinásty dôchodok, no mýlili sa. Skupina seniorov ostane s hlavou v smútku

Keďže valorizáciu už majú seniori dávno za sebou a tento rok rodičovský dôchodok nedostanú, v súčasnosti sa tešia na vyplácanie trinástych dôchodkov. Niektorí pre ne dokonca žiadajú o priznanie predčasných dôchodkov, má to však háčik.
Ako sme vás informovali v článku, nárok na 13. dôchodok a jeho výplatu v decembri 2025 bude mať poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2025 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku. Vypláca sa pritom automaticky a nie je potrebné oň žiadať.
Má to ale háčik
Ak vám v decembri nevyjde nárok na riadny starobný dôchodok, v niektorých prípadoch sa vám oplatí požiadať o predčasný dôchodok. Napríklad, keď vám v decembri bude do riadnej penzie chýbať len jediný mesiac a poberali by ste dôchodok preto až od januára. V takom prípade by ste získali trinásty dôchodok aj za rok 2025 a následne každý nasledujúci rok. Keď totiž budúci penzista spĺňa všetky podmienky, nárok mu vzniká dňom podania žiadosti.
Znie to jednoducho, no portál peniaze.sk upozorňuje na jednu prekážku, ktorá môže v tomto prípade vzniknúť. Podľa zákona má Sociálna poisťovňa 60 dní na vybavenie dôchodku, takže sa môže stať, že aj keby senior požiadal o dôchodok 1. decembra, no ukázalo sa, že Sociálna poisťovňa potrebuje viac času na posúdenie jeho žiadosti, musel by si na výplatu penzie počkať.
Avšak, ak sa ukáže, že poisťovňa neeviduje kompletné údaje za celé obdobie pracovného života poistenca, nastáva ďalší problém. V takomto prípade sa môže lehota na vybavenie predĺžiť o ďalších 60 dní. Dôchodca tak bude nielen na sumu penzie, ale tiež na 13. dôchodok, čakať dlhé mesiace.
