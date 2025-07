Stačí jedna chyba a nemusí vám vzniknúť nárok na trinásty dôchodok. Dá sa tomu ale šikovne predísť

Dôchodcovia sa každý január tešia na valorizáciu dôchodkov. A hoci už je známe, o koľko by sa mohli od nového roka približne ich penzie navýšiť, tento rok ich čaká ešte jedno štedré prilepšenie. V mnohých prípadoch pritom pôjde o sumu, ktorá prevyšuje aj ich riadne penzie.

Nárok na 13. dôchodok a jeho výplatu v decembri 2025 bude mať poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2025 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku, informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe.

Na čo si dať pozor?

Trinásty dôchodok vypláca Sociálna poisťovňa automaticky a netreba oň žiadať. Stačí ak vám v danom mesiaci vyplácania, teda v decembri 2025, vznikne nárok na výplatu jedného zo spomínaných typov dôchodku. Podľa toho bude aj prispôsobená suma vyplácaného 13. dôchodku. Riadni a predčasní starobní dôchodcovia dostanú 667,30 eur a táto suma sa týka aj invalidných dôchodcov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek.

Poistenci Sociálnej poisťovne poberajúci invalidný dôchodok do 70 percent dostanú 301,40 eur a tí, ktorí majú invalidný dôchodok nad 70 percent, dostanú 548,50 eur. Vdovský trinásty dôchodok dosiahne sumu 363,20 eura, vdovecký 300,10 eura a poberatelia sirotského dôchodku dostanú 13. dôchodok vo výške 300 eur.

Pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky vyplatí Sociálna poisťovňa len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia.

Ako informuje portál Finsider, ak vám v decembri nevyjde nárok na riadny starobný dôchodok, v niektorých prípadoch sa vám oplatí požiadať o predčasný dôchodok. Portál vysvetľuje: „Ak by niekoho v decembri delil od dosiahnutia dôchodkového veku napríklad len jeden mesiac a chce získať trinásty dôchodok, môže požiadať o predčasnú penziu. V prípade, že budúci penzista spĺňa všetky podmienky, nárok mu vzniká dňom podania žiadosti. Keď bude podaná v decembri a predčasná penzia bude schválená, dôchodca dostane aj trinásty dôchodok za tento rok.“

Zároveň vysvetlil, že ak senior splní všetky podmienky predčasného dôchodku a nebude mu do riadneho dôchodku chýbať veľa, vďaka trinástemu dôchodku tento rozdiel nemusí pocítiť. Riadna suma starobného dôchodku sa totiž pri predčasnom vyplácaní zníži o pol percenta za každý mesiac, o ktorý senior odíde do penzie skôr.

Ak by mal teda nárok na dôchodok v januári a odišiel by do predčasného dôchodku o mesiac skôr, dôchodková dávka sa mu bude krátiť len o 0,5 percenta a samotný trinásty dôchodok v sume 667,30 eur prekoná aj krátenie penzie. Môže tak čiastočne kompenzovať nižší dôchodok, ktorý dostane penzista skorším odchodom do penzie.

Ako sme vás navyše informovali v článku, starobný dôchodok sa vypláca aj spätne spolu so všetkými ďalšími dávkami, na ktoré poistencovi v danom období vznikol nárok. To v praxi znamená, že ak niekomu vznikne nárok na poberanie dôchodku už tento december, no reálne sa doň rozhodne odísť o rok neskôr, aj tejto osobe bude dodatočne vyplatený trinásty dôchodok za rok 2025.