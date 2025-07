Muskov Starlink mieri na české železnice: Cestujúci môžu získať internet aj v „hluchých“ zónach trate, začalo sa testovanie

České dráhy (ČD) začali vo vybraných vlakoch testovať vysokorýchlostný internet od firmy Starlink, ktorá je súčasťou spoločnosti SpaceX Elona Muska. Chceli by ním zaistiť stabilné pripojenie pre cestujúcich aj na tých častiach železničnej siete, kde nie je kvalitný signál od mobilných operátorov.

Dopravca bude internet testovať približne tri mesiace. TASR o tom v utorok informoval hovorca ČD Filip Medelský, píše spravodajkyňa v Prahe. „Veríme, že satelitný internet môže predstavovať odpoveď na otázku, ako pre našich cestujúcich zaistiť stabilné a rýchle internetové pripojenie aj tam, kde v okolí tratí nie je k dispozícii kvalitný signál od mobilných operátorov. Bohužiaľ, na miestnej železničnej sieti je takýchto bielych miest stále dosť,“ uviedol generálny riaditeľ ČD Michal Krapinec.

Technológia Starlink sa testuje v súpravách InterPanter

Sada Starlink Kit bola podľa Českých dráh navrhnutá špeciálne na poskytovanie vysokorýchlostného internetu v železničnom prostredí. Český národný dopravca ju testuje v súpravách InterPanter, ktoré jazdia na trase z Brna do Prahy alebo z Brna do Olomouca. Technológia sa inštaluje na strechu jedného z čelných vozov vlakovej jednotky a následne je integrovaná do existujúcej Wi-Fi a multimediálneho systému InterPanteru.

ČD podotkli, že Starlink slúži len na poskytovanie internetového pripojenia pre cestujúcich na palube vlaku a nijako nezasahuje do riadiacich či bezpečnostných technológií vlakovej jednotky. Po troch mesiacoch testovania chcú vyhodnotiť a posúdiť technické parametre riešenia, celkovú stabilitu spojenia a prínos pre cestujúcich. Ak sa riešenie osvedčí, dopravca bude rokovať o dodávkach tejto technológie na ďalšie vlaky.