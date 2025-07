Premiér vyrazil na žatvu: S poľnohospodármi sa stretol na agrofarme, ktorej činnosť prešetruje enviropolícia

Predseda vlády Robert Fico vyrazil na každoročný žatevný výjazd. Na poliach pri Veľkých Ripňanoch v okrese Topoľčany sa spolu so šéfom pôdohospodárstva Richardom Takáčom stretne s miestnymi farmármi. Chystá sa nielen diskusia s poľnohospodármi a potravinármi, ale aj návšteva družstva Radošinka.

Spoločnosť, ako pripomenul portál Aktuality, vyšetruje nitranska enviropolícia pre podozrenie z nelegálneho nakladania s odpadom.

Premiér na žatve

„Nie som predurčený na to, aby som informoval o žatve a jej priebehu, či očakávaniach. Mojou úlohou je dnes tu, v tejto lokalite, ktorá mi je veľmi blízka, pretože som prakticky vo svojom rodisku alebo v okrese, v ktorom som sa narodil, je zablahoželať nielen miestnym tu, vo Veľkých Ripňanoch, ale aj všetkým na Slovensku k začiatku žatvy, pretože to je veľká udalosť, ktorú sme my vo vláde nepodceňovali,“ uviedol na začiatku tlačovky Fico.

Dodal tiež, že nechce rozoberať témy ako je potravinová sebestačnosť alebo infláciu. Namiesto toho poďakoval poľnohospodárom a potravinárom za komunikáciu, ktorú spolu vedú.

Podľa premiéra bude napriek náročným klimatickým podmienkam žatva uspokojivá. „Napriek ťažkým podmienkam, v ktorých pracujeme, môžeme oznámiť slovenskej verejnosti, že žatva bude dostatočne uspokojivá pre slovenské potreby,“ odkázal.

Fico tiež vyslovil obavy nad situáciou na ukrajinskom trhu. Podľa jeho slov môže dôjsť k tlaku na znižovanie cien niektorých komodít, čo poškodzuje slovenských poľnohospodárov.

Nelegálne smetiská

Agrofarma Radošinka malo podľa zistenia Aktualít z roku 2023 zasypať prenajatý hospodársky dvor pri železničnej trati vo Veľkých Ripňanoch odpadom. Rovnako na to malo využiť aj žumpu pri kravínoch vo vlastnom areáli. Nelegálne smetiská mali byť následne zasypané zeminou.

Družstvo s odpadom podľa enviropolície nakladalo bez povolení a v prípade prenajatého cirkevného pozemku aj bez súhlasu majiteľa. Na jednej zo skládok sa mal navyše v strešnej krytine nachádzať aj nebezpečný azbest. Predstaviteľ agrofarmy Štefan Korec, napriek tomu, že celú vec spočiatku popieral, neskôr uviedol, že likvidácia azbestu bola riadne zabezpečená.

Radošinka postavila vo Veľkých Ripňanoch jeden z najmodernejších kravínov v Európe, a to aj s príspevkom od Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo výške 2,7 milióna eur.