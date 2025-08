Musí byť fit, aby stíhal rodine. Úprimné priznanie bývalého víťaza SuperStar o starnutí, ktoré mnohých prekvapí

Víťazstvo druhej série speváckej talentovej šou nie je ani zďaleka jediným úspechom, ktorým sa môže pýšiť známy spevák a textár. Má milujúcu zdravú rodinu, veľa skalných fanúšikov a tým aj koncertov, ktoré sú zakaždým plné ľudí, spievajúcich si jeho pesničky. Čo viac si môže priať?

Rokový spevák Peter Cmorík doslova žije hudbou. Nielenže ho živí, ale rád ju počúva, aj keď má voľný čas. Na festivaloch by ste ho však hľadali márne. „Nie som úplne festivalový typ, radšej mám samostatné koncerty, ktoré si vyberiem, idem na ne a užijem si ich,“ dodal spevák v rozhovore pre Báječnú ženu a poznamenal, že ho čakajú kratšie letné pobyty a výlety s rodinou, a nebudú chýbať ani hory.

Hudobná rodina

Keď už je reč o rodine, prvé stretnutie s budúcou manželkou Danielou prebehlo trochu neštandardne. „Raz som jej nechtiac vbehol do šatne, keď sa prezliekala, to bolo naše prvé stretnutie… Bolo to vtipné. Galantne som sa opýtal, či môžem nejako pomôcť, a ona povedala, že si poradí aj sama,“ uviedol Peter, ktorý vychováva dvojičky Peťka a Števka.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa PETER CMORIK (@petercmorikband)

Očividne po ňom zdedili hudobný talent. „Deti majú talent, rytmus, intonáciu, teda všetko, čo treba, aby z nich boli hudobníci. A ja mám pocit, že aj povahovo by mohli byť muzikanti, ale je to na nich. Keď budú mať záujem, pomôžem im, ako budem vedieť,“ ozrejmil a spomenul tiež, že aj jeho Daniela je hudobníčka, konkrétne huslistka.

Ako ďalej poznamenal, hudba bola preňho jasná voľba, nevie si predstaviť, že by robil niečo iné. A hoci vyštudoval učiteľstvo, konkrétne učiteľa hudby… „Nikdy som nechcel robiť nič iné, ako hrať, skladať, spievať, a ak by som sa tým nevedel uživiť, učil by som, ale hudbu. Žiadny iný plán som nemal, keďže som sa narodil do hudobníckej rodiny, kde všetci hrali a spievali a mnohí sa tým živili,“ priznal umelec.

Čo je podľa neho dobré na starnutí?