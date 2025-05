Môžete odísť o 3 000 eur ľahší: Dovolenka v populárnej európskej destinácii sa môže poriadne predražiť

Mnoho ľudí si myslí, že ak idú na dovolenku, znamená to, že môžu robiť čokoľvek, čo sa im zachce, aj keď to obťažuje domácich alebo ostatných turistov. Výsledkom sú sprísňujúce sa pravidlá. K zavedeniu prísnejších pravidiel a vyšších pokút pristúpila ďalšia populárna destinácia.

Zákaz fajčenia a púšťania hudby, ale aj slnečníkov

Ako informuje web Canarian Weekly, na Kanárskych ostrovoch vstupujú do platnosti nové pravidlá. Jedno z nich zakazuje venovať sa akýmkoľvek sexuálnym aktivitám vo vode, na pláži, na kúpalisku alebo na akýchkoľvek iných verejných priestranstvách, kam si ľudia chodia užiť trochu voľného času.

Platí tiež zákaz fajčiť (aj vapovať), púšťať si nahlas hudbu na miestach, kam sa ľudia chodia opaľovať, či variť na pláži. Ľudia tiež nesmú používať slnečníky. Môžu ale používať iné štruktúry na zabezpečenie tieňa, musia však byť bezpečné v prípade, ak sa rozfúka vietor a nesmú ohrozovať iných ľudí. Celoročne však platí zákaz rozkladania stanov a kempovania na plážach.

Pokuta za obracanie kameňov

Podľa pravidiel si tiež turisti nesmú vopred obsadzovať miesta na opaľovanie. Pokuta hrozí aj za nesprávne používanie verejných spŕch. Za nesprávne používanie sa považuje napríklad plytvanie vodou, ale aj napúšťanie vody do rôznych nádob. Vo verejných sprchách sa tiež nesmie používať šampón, sprchový gél ani mydlo.

V celej oblasti je zakázané zbierať mušle. Nesmiete dokonca ani obracať kamene v mori, pokiaľ ich nevrátite na ich pôvodné miesto. Do 150 metrov od miesta, kde sa ľudia kúpu alebo potápajú, sa tiež nesmie rybárčiť s udicou. Pozor si dávajte aj v prípade, ak so sebou na dovolenku beriete psíka. Musí byť na vôdzke a na viacerých miestach nesmie vkročiť na pláž ani do vody.

Za nedodržanie pravidiel hrozia pokuty. Za menšie priestupky zaplatia turisti 30 až 750 eur. Za vážne porušovanie pravidiel ale môže hroziť pokuta až do výšky 3 000 eur.