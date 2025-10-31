Môže výskať od radosti: Žena vyhrala v lotérii krásnu sumu, čísla jej priniesol netradičný spôsob

Niektorí si pri lotérii vyberajú čísla podľa narodenín, iní veria na intuíciu. Tammy Carvey z amerického štátu Michigan sa však rozhodla urobiť niečo, čo by ešte pred pár rokmi pôsobilo ako žart. O výherné čísla požiadala ChatGPT a jej tiket jej nakoniec priniesol výhru vo výške 100-tisíc dolárov (približne 93-tisíc eur).
Ako informoval magazín People, s odvolaním sa na Michigan Lottery, 45-ročná Tammy z mesta Wyandotte si kúpila online tiket na stránke MichiganLottery.com pre žrebovanie Powerball, ktoré sa konalo 6. septembra. Jackpot vtedy presiahol hranicu jednej miliardy dolárov a práve to ju presvedčilo, aby si šťastie v hre vyskúšala.
„Hrávam len vtedy, keď jackpot poriadne narastie a tentoraz bol cez miliardu, tak som si povedala, že prečo nie,“ povedala po prevzatí výhry.
Umelá inteligencia namiesto šťastných dátumov
Zatiaľ čo väčšina hráčov stavia na čísla s osobným významom, Tammy sa rozhodla spoľahnúť na technológiu. „Požiadala som ChatGPT o sadu čísel pre Powerball a tie som použila,“ vysvetlila. Keď si po žrebovaní skontrolovala tiket, najskôr si myslela, že vyhrala 50-tisíc dolárov (približne 46-tisíc eur).
Tammy Carvey turned artificial intelligence into a real-life win when she won a $100,000 Powerball prize with a set of numbers generated by ChatGPT! ➡️ https://t.co/bwL0uJoQ89 pic.twitter.com/OGNObNsD0p
— Michigan Lottery (@MILottery) October 16, 2025
„Videla som, že som trafila štyri biele loptičky a Powerball a vedela som, že som niečo získala. Google mi ukázal, že ide o výhru 50-tisíc, a tak som sa tešila z tej sumy. Až keď som sa prihlásila do svojho účtu na stránke Michigan Lottery, uvedomila som si, že som si na tikete zvolila aj Power Play a moja výhra bola v skutočnosti 100-tisíc dolárov (približne 93-tisíc eur),“ opísala. „S manželom sme tomu vôbec nemohli uveriť,“ dodala s úsmevom.
Výhru použije rozumne
Tammy sa rozhodla, že výhru využije prakticky. Ako uviedla, splatia dom a zvyšok peňazí si odložia. Podobný príbeh sa nedávno stal aj v štáte Virgínia. Carrie Edwards sa pri výbere čísel inšpirovala rovnakým spôsobom a pre žrebovanie Powerball 8. septembra použila kombináciu, ktorú jej navrhol ChatGPT.
Výsledkom bola výhra 150-tisíc dolárov, teda približne 140-tisíc eur, ktorú venovala na charitatívne účely. Na tlačovej konferencii sa zasmiala, že s umelou inteligenciou viedla krátky rozhovor. „Povedala som mu, aby mi dal čísla, a on ich mal,“ spomínala.
