Moskva rozohrala ďalšiu hru: Británia a Francúzsko vraj plánujú dodať jadrové zbrane pre Ukrajinu

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
SVR hovorí o údajnom zvažovaní jadrových zbraní pre Ukrajinu.

Ruská zahraničná spravodajská služba SVR prišla v utorok s tvrdením, že britské a francúzske elity „nie sú pripravené akceptovať porážku“ vo vojne na Ukrajine a údajne zvažujú, že Kyjevu poskytnú jadrovú bombu alebo tzv. špinavú bombu s rádioaktívnym materiálom.

Informovala o tom britská stanica Sky News, píše TASR. Británia a Francúzsko sú údajne presvedčené, že vlastníctvom jadrových zbraní by si Ukrajina dokázala zaistiť priaznivejšie podmienky na ukončenie vojnového konfliktu.

Nemecko podporu odmietlo

Nemecko túto iniciatívu odmietlo podporiť, čo SVR vo svojom vyhlásení označuje za rozumné rozhodnutie. Londýn a Paríž však „aktívne pracujú na vyriešení otázok“ súvisiacich s dodaním jadrových zbraní a ich nosičov pre Kyjev, napísala v utorok ruská tlačová agentúra Interfax s odvolaním sa na SVR.

„Ide o tajný transfer európskych komponentov, zariadení a technológií v tejto oblasti na Ukrajinu,“ uviedla tlačová kancelária SVR vo svojom vyhlásení. Spravodajská služba spresnila, že obe krajiny zvažujú, že Ukrajine ako jednu z možností ponúknu francúzsku malú hlavicu TN75 z balistickej strely M51.1 odpaľovanej z ponorky.

Porušenie medzinárodného práva, tvrdí Moskva

Ruská SVR súčasne tvrdí, že spojenci Kyjeva sa snažia aj o to, aby sa takéto poskytnutie jadrových zbraní javilo ako výsledok
ich vývoja na Ukrajine. Británia a Francúzsko si podľa SVR totiž „uvedomujú, že ich plány predstavujú hrubé porušenie medzinárodného práva, predovšetkým Zmluvy o nešírení jadrových zbraní, a sú spojené s rizikom zničenia globálneho bezpečnostného systému nešírenia jadrových zbraní“.

Foto: TASR/AP

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil tieto údajné plány za „potenciálne extrémne nebezpečnú“ akciu a „zjavné porušenie všetkých noriem a princípov relevantných medzinárodnoprávnych aktov“. Peskov dodal, že tieto skutočnosti budú „zohľadnené a brané do úvahy“ na prebiehajúcich mierových rokovaniach s USA a Ukrajinou.

Ruský exprezident a podpredseda ruskej Rady bezpečnosti Dmitrij Medvedev, ktorý sa z prozápadného reformátora premenil na tvrdého zástancu vojny, vo svojom príspevku na sieti Telegram varoval, že Rusko bude nútené použiť akékoľvek jadrové zbrane – vrátane nestrategických – proti Ukrajine, ak jej takéto zbrane poskytnú Francúzsko a Spojené kráľovstvo.

Výzva ruskej Rady federácie a širší kontext

Medvedev dodal, že Rusko by mohlo jadrové zbrane použiť aj proti štátom, ktoré by Kyjevu takúto výzbroj poskytli. „Ide o symetrickú reakciu, na ktorú má Ruská federácia právo,“ povedal. Podľa neho správy o zámeroch Británie a Francúzska „radikálne menia situáciu“.

Skupina poslancov ruskej Rady federácie, hornej komory parlamentu, v utorok vyzvala svojich kolegov z britského a francúzskeho zákonodarného zboru, ako aj Bezpečnostnú radu OSN, aby preverili informácie zverejnené SVR. Táto výzva ruských senátorov bola tiež zaslaná Európskemu parlamentu, Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (MAAE) a Hodnotiacej konferencii zmluvných strán Zmluvy o nešírení jadrových zbraní, doplnil Interfax.

SVR a Kremeľ prišli s týmito tvrdeniami v deň štvrtého výročia začiatku ruskej invázie na Ukrajinu a sú súčasťou širšej ruskej propagandistickej rétoriky, ktorá Západ obviňuje z eskalácie konfliktu. Západné krajiny vrátane Británie a Francúzska opakovane odmietli poskytnúť Ukrajine jadrové zbrane, podporujú ju však dodávkami konvenčných zbraní a vojenského vybavenia. Obvinenia tohto typu zo strany Ruska sú vnímané ako súčasť nátlakovej stratégie Kremľa v diplomatických rokovaniach.

