Monika Bagárová prehovorila úprimne o temnom období: Prešla si náročnými chvíľami, no dnes znovu žiari

Foto: Instagram (bagarovamonika)

Frederika Lyžičiar
Z temnoty ju vytiahla vôľa niečo zmeniť, pohyb a bezhraničná láska k dcérke Ruminke.

Speváčka Monika Bagárová patrí medzi najobľúbenejšie hlasy českej hudobnej scény. Hoci pôsobí vždy usmiato a pozitívne, aj ona si prešla náročným obdobím, počas ktorého sa musela doslova pozbierať zo zeme.

Dnes otvorene hovorí o tom, čo ju v ťažkých chvíľach zachránilo a čo jej pomáha zostať silnou. Ako prezradila v rozhovore pre Koťák Live, zažila obdobie, keď ju prepadla depresia a psychické vyčerpanie. Možno sa navonok zdalo, že má všetko, úspech, rodinu či podporu fanúšikov, no aj napriek tomu vo svojom vnútri zvádzala tichý boj sama so sebou.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Monika Bagárová (@bagarovamonika)

Psychické zrútenie a strata chuti do práce

Monika priznala, že sa v istom momente cítila na pokraji síl a uvažovala nad tým, že úplne skončí s hudbou. „Ja vôbec nepijem. Je to už veľa, keď si dám raz za rok pohár vína alebo nealkoholické prosecco. Depresie tým neliečim. Mala som psychické zrútenie a zvažovala som, že sa stiahnem úplne a prestanem robiť to, čo robím,“ otvorene prehovorila speváčka.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Monika Bagárová (@bagarovamonika)


Toto náročné obdobie ju prinútilo pozrieť sa na život z inej perspektívy a hľadať spôsoby, ako sa z ťažkých myšlienok dostať.

Pohyb ako cesta k lepšej psychickej pohode

