Monika Bagárová prehovorila úprimne o temnom období: Prešla si náročnými chvíľami, no dnes znovu žiari

Speváčka Monika Bagárová patrí medzi najobľúbenejšie hlasy českej hudobnej scény. Hoci pôsobí vždy usmiato a pozitívne, aj ona si prešla náročným obdobím, počas ktorého sa musela doslova pozbierať zo zeme.
Dnes otvorene hovorí o tom, čo ju v ťažkých chvíľach zachránilo a čo jej pomáha zostať silnou. Ako prezradila v rozhovore pre Koťák Live, zažila obdobie, keď ju prepadla depresia a psychické vyčerpanie. Možno sa navonok zdalo, že má všetko, úspech, rodinu či podporu fanúšikov, no aj napriek tomu vo svojom vnútri zvádzala tichý boj sama so sebou.
Psychické zrútenie a strata chuti do práce
Monika priznala, že sa v istom momente cítila na pokraji síl a uvažovala nad tým, že úplne skončí s hudbou. „Ja vôbec nepijem. Je to už veľa, keď si dám raz za rok pohár vína alebo nealkoholické prosecco. Depresie tým neliečim. Mala som psychické zrútenie a zvažovala som, že sa stiahnem úplne a prestanem robiť to, čo robím,“ otvorene prehovorila speváčka.
Toto náročné obdobie ju prinútilo pozrieť sa na život z inej perspektívy a hľadať spôsoby, ako sa z ťažkých myšlienok dostať.
