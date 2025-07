Mnohým ženám svojimi slovami prehovorí do duše. Katka Koščová sa vyjadrila o intímnej téme, ktorá je u nás tabu

Fanúšikovia víťazky prvej SuperStar si už všimli, že okrem zlata v hrdle má speváčka tiež dar slova. Neraz boli dôkazom autentické speváčkine slová na sociálnej sieti, ktorými opísala svoj bežný deň, čo má rada, alebo venovala svojim priaznivcom nejaký odkaz. Podobne to bolo aj v najnovšom príspevku na Instagrame, ktorý je o citlivej téme. Hoci by sa o nej malo viac hovoriť, mnohí sa u nás tomu zdráhajú.

Spevácka diva Katka Koščová sa podelila so svojimi fanúšikmi na Instagrame o zaujímavé slová súvisiace so zdravím. Už neraz spomínala na sociálnej sieti jednu z najznámejších značiek spodnej bielizne a ich prístup k ženským prsiam. Prehovorila o tom aj tentoraz a zároveň priznala, že aj ona má v jednej veci určité medzery, čo sa však snaží napraviť.

Pripomenula dôležitosť preventívok

Téma o prsiach nepatrí práve medzi tie najbežnejšie, ba práve naopak. Stále je tabu, čo je spôsobené určitým zahanbením a tým, že ide o intímnu oblasť. „Je možné, že som písala aj tom, ako som sa musela učiť mať svoje prsia rada, že sa to vlastne stále učím, lebo ani zďaleka nie sú ako všetky tie prsia, ktoré vidíme v reklamách na spodnú bielizeň (och tie reklamy a porovnávačky a doživotné traumy a nesplniteľné očakávania, čo nám vytvorili…),“ napísala otvorene Katka k fotografii na Instagrame.

Spomenula taktiež niečo, čo by malo byť samozrejmosťou u každej dospelej ženy. „Tak hej, učím sa mať rada svoje prsia, byť vďačná za to, že sú zdravé, že každoročné preventívky doteraz vždy skončili výborne – čo mi inak pripomína, že sa musím objednať na ďalšiu a tento rok by som mala absolvovať mamografiu. Čo vlastne pripomínam aj vám všetkým. Preventívky, dievčiská, preventívky,“ pokračovala a zdôraznila význam vyšetrení.

