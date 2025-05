Mladý pár zistil, že ich starí rodičia boli kedysi najlepšími priateľmi. Neuveríte, čo sa stalo potom

Mladá dvojica zistila niečo, čo by im nenapadlo ani vo sne. Šokovaní Storm Baron a Will Perfect, ktorí tvoria nerozlučný pár už dva roky, odhalili, že ich starí rodičia boli v 60. rokoch 20. storočia najlepšími priateľmi. Konkrétne starý otec Mick zo strany Storm a Willov dedko Bill boli kamarátmi pred 65 rokmi. Mick a jeho manželka Doreen totiž chodievali na dovolenky s Billom a jeho manželkou Marian. Bohužiaľ, keďže Mick zomrel v roku 2001, Doreen stratila kontakt s Billom a Marianou, čím sa to skončilo.

Na zaujímavé zistenie prišiel pár po tom, ako si pozerali staré fotografie. Natrafili na zábery Stormovej mamy Kerry a Willovej mamy Sarah, ako si spolu nažívajú v bazéne na dovolenke. Storm, ktorá pracuje ako osobná asistentka, verí tomu, že stretnutie s Willom zariadil samotný osud, a že Mickovým snom by určite bolo, aby ostali spolu, ako uviedla pre portál What’s The Jam.

Najprv nič netušili

„Niekedy jednoducho viete, kedy majú určité veci význam. Keď ste s niekým, koho milujete a ste naozaj šťastní, musí to byť osud. To, že som s vnukom jeho najlepšieho priateľa, je presne to, čo by si dedko prial. Minulý týždeň sme sa s Willom rozprávali na večeri s mamou a otcom a náhodou sme sa začali baviť o rodných priezviskách,“ uviedla Storm a zároveň doplnila, aká dojatá bola jej mama.

„Willovo priezvisko je priezvisko jeho otca, takže sme nemali ani potuchy. Keď Will povedal mojej mame, aké je rodné priezvisko jeho mamy, povedala, že je to čudné, pretože najlepší kamarát jej otca mal rovnaké. Potom to bolo ešte zvláštnejšie, keď Will povedal, ako sa volajú jeho starí rodičia, a že jeho dedko bol kedysi taxikár,“ pokračovala.

Rozcítená mama 25-ročnej Storm vzápätí zavolala tej svojej a o všetkom jej povedala. „Nikto z nás tomu nemohol uveriť. Je to šialené. Všetci sme boli naozaj dojatí. Je to také krásne,“ neskrývala nadšenie Storm. Mick a Bill sa stretli v čase, keď pracovali v spoločnosti zaoberajúcej sa kúrením a vetraním. Bill podporoval Micka a bol jeho oporou v náročnom období, keď trpel rakovinou v terminálnom štádiu. Babička Doreen však po jeho úmrtí stratila s párom kontakt. Keď sa Storm a Will stretli, ani jedna z rodín netušila, že sa poznajú.

Ako ďalej poznamenala, minulý rok bola na oslave 80. výročia Willovho starého otca, ktorý povedal, že jeden z jeho priateľov má vnučku s nezvyčajným menom ako ja, no nenapadla im v tej chvíli žiadna spojitosť. „Keď zomrel starý otec, stratili na seba kontakt. Bolo by to iné, keby tu môj starý otec ešte bol. Moja mama si bola blízka s Willovým starým otcom,“ doplnila.

Plánuje stretnutie po rokoch