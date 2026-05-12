Revolúcia v slovenských triedach: ChatGPT mieri na základné a stredné školy, štát rozdá tisíce licencií

Foto: TASR/Daniel Stehlík, Unsplash

Nina Malovcová
TASR
Umelá inteligencia
Umelá inteligencia vstupuje do škôl.

Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. O spolupráci s americkou technologickou firmou informoval na utorňajšej tlačovej konferencii minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní bude podľa ministra pre učiteľov dobrovoľné, prostredie modelu podľa jeho slov nebude trénované dátami zo slovenských škôl. Umelá inteligencia je podľa Druckera už súčasťou našej spoločnosti a deti majú s jej využívaním často viac skúseností ako ich rodičia či učitelia.

Využívanie bude dobrovoľné

„Podľa výskumu z minulého roka osem až deväť z desiatich mladých ľudí, detí, používa nástroje generatívnej umelej inteligencie. Ak chceme, aby tieto nástroje využívali čo najefektívnejšie, aby tieto nástroje nemali negatívny vplyv na rozvoj mnohých zručností, ako je nielen kritické myslenie, ale aj kreativita a riešenie problémov, tak potrebujeme, aby boli využívané spôsobom, že zároveň si tie iné potrebné zručnosti mladý človek neoslabí,“ skonštatoval minister školstva.

Rezort školstva už pred niekoľkými mesiacmi nakúpil približne 20 000 licencií modelu ChatGPT pre pedagogické fakulty, ktoré vzdelávajú budúcich učiteľov. V rámci spolupráce s OpenAI štát možnosť používania generatívnej umelej inteligencie ChatGPT Edu rozšíri aj pre približne 80 000 učiteľov základných a stredných škôl.

Učitelia budú môcť model využívať na dobrovoľnej báze, pomôcť im môže napríklad pri prípravách na hodiny. Štát bude podľa Druckera platiť iba za licencie, ktoré budú učitelia reálne využívať. „V žiadnom prípade umelá inteligencia nemôže a nemá ambíciu nahrádzať ľudský rozmer vzdelávania. Za cieľ ho má posilniť, odľahčiť mnohých učiteľov od rutiny a dať im viac priestoru na to, čo je dôležité, venovať sa žiakom, vzťahom, podporovať ich a rozvíjať ich,“ ubezpečil Drucker s tým, že umelá inteligencia je fenomén, ktorý netreba brať ako nepriateľa, ale ako pomocníka, a môže byť bezpečnou a užitočnou súčasťou školstva.

Ministerstvo chce spolupracovať aj s univerzitami

Prostredie modelu s umelou inteligenciou podľa slov ministra nebude trénované dátami zo slovenských škôl, s technologickou firmou OpenAI chce rezort školstva spolupracovať aj v oblasti spätnej väzby.

„Chceme sa zamerať na výskum o vplyve nástrojov umelej inteligencie na výsledky vzdelávania. So spoločnosťou OpenAI budeme spolupracovať na úrovni našich dvoch univerzít, ktoré sú zároveň podľa nového nastavenia aj kompetenčnými centrami pre oblasť umelých inteligencií,“ doplnil Drucker s tým, že danými univerzitami sú Slovenská technická univerzita v Bratislave a Technická univerzita v Košiciach.

Štatistiky spoločnosti OpenAI hovoria, že model ChatGPT používa každý týždeň približne 950 miliónov ľudí, vo veľkej miere mladí ľudia. „Dáta nám hovoria, že 20 percent konverzácií je spojených s výučbou a učením. Ľudia používajú ChatGPT ako učiacu platformu, ale, samozrejme, musíme pracovať na tom, aby sa toto využívanie robilo zodpovedným spôsobom, aby sa presadzovalo kritické myslenie, kreativita a kognitívne schopnosti,“ uviedla za spoločnosť OpenAI Jayna Devani.

