Už sa to začalo: Umelá inteligencia nahradí 8-tisíc ľudí. Zmizne 15 % pracovných miest

V back-office pozíciách, kde neprebieha komunikácia s klientom, ale administratívne, operačné a podporné procesy, nahradí umelá inteligencia (AI) viac ako 15 % zamestnancov. Tento proces má prebiehať do roku 2030 a dotkne sa približne 7 800 z 52 000 pracovníkov v spoločnosti.
AI má nahradiť to, čo vedenie banky označuje ako „ľudský kapitál s nižšou hodnotou“.
Vyhlásenie uviedla britská medzinárodná banka Standard Chartered so sídlom v Londýne. Správu priniesol server This Is Money.
„Ľudskú montážnu linku“ nahradí AI
Ešte minulý rok generálny riaditeľ banky Bill Winters, ktorý si v tom istom roku zarobil 12,7 milióna libier (približne 14,7 milióna eur), povedal: „Nejde o znižovanie nákladov. Ide o nahradzovanie toho, čo je v niektorých prípadoch ľudský kapitál s nižšou hodnotou, finančným a investičným kapitálom.“
Dodal, že pôjde o redukciu pracovných miest v prospech strojov, pričom tento trend sa má podľa neho zrýchľovať vďaka AI.
Správa prichádza len niekoľko mesiacov po tom, ako sme vás informovali o prognóze analytikov, že AI zmení európske bankovníctvo. Vo februári predniesli, že príchod AI môže viesť k náhrade až približne 10 % zamestnancov, čo predstavuje asi 212-tisíc pracovných miest.
Ako sme však dodali, vo svojej septembrovej analýze zároveň Stanley Morgan prišiel s teóriou, že AI celkovo zamestnanosť ako takú nezhorší. Práve naopak – jej dosah na pracovné prostredie môže byť optimistickejší, než sa očakávalo.
Ak je však reč o tom, ako sa AI dotkne profesií, ktoré sú zamerané najmä na repetitívne úlohy, podobný názor ako Winters má aj John Waldron z investičnej banky Goldman Sachs. Uviedol, že práve pracovné miesta v back-office možno chápať ako „ľudskú montážnu linku“, ktorá sa postupne „stane viac digitalizovanou“.
Bankový sektor však nie je jediný, kde sa očakávajú výrazné zmeny. Telekomunikačný gigant BT Group varoval pred zrušením viac ako 10-tisíc pracovných miest v oblasti zákazníckych služieb, keďže rutinné úlohy preberajú technológie vrátane AI.
