Vážna diera v konsolidačnom balíčku: Zamestnanci majú v tieto dni nárok na 100 % príplatok

Minister financií Ladislav Kamenický. Foto: TASR – Maroš Herc

Nina Malovcová
Ficova vláda chcela ušetriť zrušením sviatkov, v zákone však vznikla chyba.

Vláda Roberta Fica vlani schválila balík konsolidačných opatrení, ktorého súčasťou bolo aj dočasné zrušenie dvoch dní pracovného pokoja. Zamestnanci tak majú v roku 2026 pracovať aj počas sviatkov, ktoré boli doteraz voľné.

Na legislatívny problém sme vás upozornili už dávnejšie, no najnovšie ho pripomenul aj portál SME. Hoci parlament rozhodol, že počas niektorých sviatkov sa bude pracovať, v Zákonníku práce sa tieto dni naďalej považujú za sviatky. To môže znamenať, že zamestnávatelia budú musieť zamestnancom vyplácať príplatky za prácu vo sviatok.

Pracovať sa má aj počas dvoch sviatkov

Podľa schválených zmien majú Slováci v roku 2026 pracovať aj počas sviatku Deň víťazstva nad fašizmom 8. mája a počas sviatku Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra. Vláda tieto dni dočasne zrušila ako dni pracovného pokoja.

Problém vznikol preto, že poslanci zmenili zákon o štátnych sviatkoch, no Zákonník práce zostal nezmenený. Ten stále hovorí, že ide o sviatky, počas ktorých patrí zamestnancom mzdové zvýhodnenie za prácu vo výške najmenej 100 percent priemerného zárobku. V praxi tak môže vzniknúť paradoxná situácia. Zamestnanci pôjdu do práce, no firmy im budú musieť vyplácať príplatok za prácu ako počas sviatku.

Rezorty sa nevedia zhodnúť

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tvrdí, že autorom konsolidačného balíka bolo ministerstvo financií, a preto by malo pripraviť legislatívnu opravu. Ministerstvo financií naopak uvádza, že ide o problém Zákonníka práce, ktorý patrí do kompetencie rezortu práce.

Podnikateľské združenia preto očakávajú, že parlament zákony zosúladí. Ak sa tak nestane, firmy budú musieť vyplácať príplatky aj počas dní, ktoré majú byť podľa rozhodnutia vlády bežnými pracovnými dňami.

