Vo Vietname sa po boku Fica objavil aj Haščák: Fotografia zverejnená Šimkovičovou odhalila viac, než vláda priznala

Vo Vietname sa spolu s premiérom Robertom Ficom nachádza aj spolumajiteľ finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák. Vyplýva to z fotografie, ktorú na sociálnej sieti zverejnila ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
Na pracovnú cestu do Vietnamu upozornil aj Úrad vlády, ktorý uviedol, že premiéra sprevádza väčšia skupina podnikateľov. Ich zoznam však nezverejnil.
Podpísanie viacerých medzivládnych memoránd
Ministerka kultúry Slovenskej republiky Martina Šimkovičová sa 13. apríla 2026 v rámci zahraničnej pracovnej cesty do Vietnamskej socialistickej republiky zúčastnila na oficiálnom rokovaní vlád oboch krajín pod vedením predsedu vlády Slovenska Roberta Fica a predsedu vlády Vietnamu Le Minh Hunga.
Súčasťou spoločného rokovania bolo aj slávnostné podpísanie viacerých medzivládnych memoránd o porozumení, ktoré potvrdzujú záujem oboch krajín o ďalšie prehlbovanie bilaterálnej spolupráce v rôznych oblastiach.
Nahlásiť chybu v článku