Vo Vietname sa po boku Fica objavil aj Haščák: Fotografia zverejnená Šimkovičovou odhalila viac, než vláda priznala

Foto: Facebook/Martina Šimkovičová

Nina Malovcová
TASR
Vo Vietname je s Robertom Ficom aj Jaroslav Haščák.

Vo Vietname sa spolu s premiérom Robertom Ficom nachádza aj spolumajiteľ finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák. Vyplýva to z fotografie, ktorú na sociálnej sieti zverejnila ministerka kultúry Martina Šimkovičová.

Na pracovnú cestu do Vietnamu upozornil aj Úrad vlády, ktorý uviedol, že premiéra sprevádza väčšia skupina podnikateľov. Ich zoznam však nezverejnil.

Podpísanie viacerých medzivládnych memoránd

Ministerka kultúry Slovenskej republiky Martina Šimkovičová sa 13. apríla 2026 v rámci zahraničnej pracovnej cesty do Vietnamskej socialistickej republiky zúčastnila na oficiálnom rokovaní vlád oboch krajín pod vedením predsedu vlády Slovenska Roberta Fica a predsedu vlády Vietnamu Le Minh Hunga.

Súčasťou spoločného rokovania bolo aj slávnostné podpísanie viacerých medzivládnych memoránd o porozumení, ktoré potvrdzujú záujem oboch krajín o ďalšie prehlbovanie bilaterálnej spolupráce v rôznych oblastiach.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac