Minister Šutaj Eštok sa nepoteší: Kauza Abú Zabí nekončí, vyšetrovateľ musí znovu konať

Foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Prokuratúra žiada doplnenie podkladov.

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave vrátil 17. februára vyšetrovateľovi trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) pre jeho cestu na preteky Formuly 1 do Abú Zabí z roku 2024 s pokynom na doplnenie ďalších podkladov a na opätovné rozhodnutie.

Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytli z bratislavskej krajskej prokuratúry. Na prípad upozornil portál Aktuality.sk. „Vec bola vrátená vyšetrovateľovi dňa 17. februára 2026 s pokynom prokurátora na doplnenie ďalších podkladov a na opätovné rozhodnutie. Vzhľadom na to, aby neboli zmarené nariadené úkony, bližšie sa k veci nie je nateraz možné vyjadriť,“ uviedli z prokuratúry.

Oznámenie podali Demokrati aj nadácia

Trestné oznámenie na Šutaja Eštoka podal člen mimoparlamentných Demokratov Juraj Šeliga. Rovnako ho na Generálnu prokuratúru SR podala aj Nadácia Zastavme korupciu. Na základe analýzy informácií a podkladov k tejto ceste mohlo podľa mimovládnej organizácie dôjsť k trestnému činu prijatia nenáležitej výhody. Podľa nej mal celý pobyt presiahnuť náklady 30.000 eur.

Foto: TASR – Pavel Neubauer

Prokurátor bratislavskej krajskej prokuratúry vrátil trestné oznámenie na Šutaja Eštoka aj minulý rok. Vyšetrovateľ vtedy rozhodol o odmietnutí trestného oznámenia. Dozorujúci prokurátor ho vrátil vyšetrovateľovi z dôvodu, že vykonal nedostatočné zisťovanie, respektíve nevykonal niektoré dostupné úkony a nezabezpečil dostatočné listinné podklady pre rozhodnutie.

Minister tvrdí, že cestu platil z vlastného

Minister vnútra v minulosti deklaroval, že cestu do Abú Zabí platil zo svojich peňazí, hoci jej súčasťou boli aj rokovania o spolupráci. Šéf rezortu vnútra tam šiel na základe pozvania prezidenta Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) Mohameda bin Sulajema. Minister tiež uistil, že ak to bude potrebné, nemá problém zaplatiť si aj v budúcnosti podobnú súkromno-pracovnú cestu.

