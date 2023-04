Je bezpečné piť vodu z plastovej fľaše, keď už skončil dátum spotreby? Odpoveď je zložitá, na mnohých faktoroch

Ak si kúpite niekedy balenú vodu, najčastejšie to je v PET fľaši. Pri dobrom prezretí si môžete všimnúť, že aj na takejto fľaši nájdete dátum spotreby, resp. minimálnej trvanlivosti.

Článok pokračuje pod videom ↓

Tento dátum nás varuje ani nie tak predtým, že by sa voda mala pokaziť, skôr nás chráni predtým, aby sa do vody nevyluhovali chemikálie zo samotného obalu a neovplyvnili tak chuť vody, uvádza Bussiness Insider. Existujú ale aj výnimky.

Presná trvanlivosť záleží od kvality použitého obalu a od samotného výrobcu. Tento dátum tak môže byť tri mesiace, ale pokojne aj dva roky od naplnenia fľaše. Dokonca, dlhú dobu bolo v USA povolené predávať balenú vodu bez stanoveného dátumu spotreby v prípade, ak bola správne skladovaná.

Kontaminácia chemikáliami

A tu je ten najväčší problém. Nesprávne skladovanie môže spôsobiť, že voda bude mať chemickú pachuť, ale môže sa stať tiež toxickou alebo kontaminovanou.

V prípade chemickej pachute je to kvôli degradácii obalu, keď bude do vody uvoľňovať svoje chemické zlúčeniny. Tieto zlúčeniny môžu spôsobiť, že voda bude chutiť ako liek, chlór či ozón, uvádza Bryan Quoc Le, potravinový chemik a autor knihy 150 Food Science Questions Answered. Je tiež významný predpoklad, že sa v nej budú nachádzať mikroplasty.

Každá fľaša uvoľňuje do vody nejaké chemikálie. Pri sklenených je riziko veľmi malé, no keďže väčšinou je voda balená v PET fľašiach, najčastejšie sa uvoľňuje látky ako antimón, ktorý môže negatívne vplývať na žalúdok a črevá alebo tiež estery ftalátov, ktoré vplývajú na endokrinný systém.

Za bežných podmienok by sa z PET fľaše nemalo uvoľňovať toľko chemikálií, aby sa voda stala toxickou a nachádzať by sa v nej mali iba stopové množstvá.

Rozhoduje skladovanie

Avšak, dôležité je aj miesto skladovania. Podľa Medzinárodnej asociácie balených vôd sú plastové fľaše mierne priepustné, a teda molekuly vzduchu dokážu prechádzať cez obal. Ak máte balenú vodu vedľa vedier s farbami, či vedľa agresívnych čistiacich prostriedkov, môže po niekoľkých mesiacoch prebrať pachuť od nich.

Ak je ale balená voda skladovaná v chlade a tme, tak aj po exspirácii by mala byť bezpečná. Pri vyšších teplotách sa ľahšie uvoľňujú chemikálie. Znamená to, že ak budete skladovať fľašu s balenou vodou v chladničke, bude pre pitie po záručnej dobe bezpečnejšia, ako keby ste ju nechali cez leto v rozhorúčenom aute.

Kontaminácia mikróbmi

V zriedkavých prípadoch môže prísť aj ku kontaminácii mikroorganizmami. Aj keď výrobcovia balených vôd dbajú na hygienu, niekedy sa môže stať nehoda. V roku 2016 v Španielsku bola kontaminovaná balená voda norovírusom a viac ako 4-tisíc ľudí malo príznaky gastroenteritídy vrátane horúčky a vracania.

Kontamináciu tiež môžu spôsobiť baktérie, plesne či kvasinky a nielen pri balení, ale aj pri preprave. Ak takáto kontaminovaná balená voda bude nevhodne skladovaná po dlhšiu dobu, môže prísť k premnoženiu patogénov. Treba si vtedy všímať zápach, farbu a chuť, ktorá ak je močaristá, kyslá či zatuchnutá, signalizuje, že niečo nie je v poriadku. Takisto ak nájdete slizký film na hrdle fľaše, môžete si byť istý, že voda je kontaminovaná.

Dajte na svoj inštinkt

V prípade, že nájdete balenú vodu po záruke, je potrebné zvážiť riziká. Ak máte istotu správneho skladovania po celú dobu a ak neprešiel dlhý čas od uplynutia exspirácie, voda by mala byť v poriadku. Samozrejme, treba dať na svoj inštinkt po prvom glgu.

Ak si ale nie ste istý bezpečným skladovaním, vodu nepite. Dala by sa prípadne filtrovať cez aktívne uhlie alebo prevariť, no to asi nikto robiť nebude. Ak vás láka ju použiť na zalievanie rastlín či doplniť vodu pre domáceho miláčika, tak to nerobte, keďže prípadné patogény či chemikálie môžu ublížiť aj im. Vodu v takom prípade vylejte a obal zálohujte či správne zrecyklujte.

Určite takúto PET fľašu, ale aj fľašu po dopití vody, ktorá bola v záruke, opätovne nepoužívajte, keďže ide o jednorazový obal a nedá sa zaručiť, že bude zdravotne vyhovujúci aj po opätovnom naplnení.