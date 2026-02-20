Začali chutiť zvláštne: Podľa Slovákov sa zmenila chuť minerálok, cítia plast

Iste si aj vy spomeniete na produkt, ktorý v minulosti chutil akosi lepšie ako dnes. Slováci postrehli zmenu, ktorá ich nepotešila. Myslia si, že minerálky chutia inak, no nie je to zmena k lepšiemu.
Zmenili minerálky chuť?
Na sociálnej sieti Reddit sa objavila otázka, či si aj niekto iný všimol, že minerálky zmenili chuť a začali chutiť akosi divne. Autor príspevku píše, že ich kupoval často, no koncom minulého roka sa vo výrobnom procese možno niečo zmenilo a teraz chutia zvláštne umelo. Hovorí o dvoch známych minerálkach, ktoré kupuje mnoho Slovákov.
Jeden z komentujúcich píše, že ich podľa neho plnia do fliaš rôzne firmy. Chuť teda možno závisí od toho, kde bola minerálka naplnená.
Pridáva sa ďalší z používateľov, ktorý píše, že si zmenu taktiež všimol. Minerálky podľa neho chutia ako plast. Ako keby fľaša ostala stáť po celý deň na slnku. Ďalší prirovnáva chuť minerálky k bublifuku. Ľudia to poňali s humorom a pýtajú sa dotyčného, odkiaľ vie, ako chutí bublifuk. Potvrdzujú však, že taktiež cítia zmenu.
Minerálka z prameňa nemá byť bez chuti
„Wau, tak nie som v tom sám,“ prekvapene konštatuje jeden z používateľov. Dodáva, že minerálky kupuje pravidelne, no koncom minulého roka sa podľa jeho názoru niečo zmenilo. Plastová pachuť mu prekážala natoľko, že prešiel na inú značku.
Nájdu sa ale aj takí, ktorí si zmenu nevšimli. Píšu, že minerálky kupujú už roky, no chutia im stále rovnako. Ďalší vysvetľujú, že minerálka priamo z prameňa by aj mala mať nejakú chuť, nemá byť bez chuti, a to, čo ľudia cítia, je v poriadku a nie je to umelé.
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či je bezpečné piť minerálku po dátume spotreby? Práve to môže ovplyvniť chuť vody. Voda samotná sa totiž nepokazí, no obal môže po istom čase spôsobiť zmenu jej chuti.
Nahlásiť chybu v článku