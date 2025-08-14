Mimoriadny úspech českých vedcov: Podarilo sa im „naprogramovať“ kmeňové bunky unikátnym spôsobom

Canva

Zuzana Janíková
TASR
Unikátny je najmä spôsob, akým kmeňové bunky ovplyvnili.

Vedcom z lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne sa podarilo „naprogramovať“ kmeňové bunky tak, aby sa premenili na bunky vytvárajúce zdravé zubné tkanivo. Zasiahli pritom priamo do ich genómu. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na tlačovú správu Masarykovej univerzity.

Vedúci výskumnej skupiny Jan Křivánek už v minulosti podrobne popísal proces vývoja buniek (odontoblastov), ktoré tvoria hlavné tvrdé zubné tkanivo – zubovinu. Jeho tímu sa tentoraz podarilo tieto bunky cielene vytvoriť priamym zásahom do genómu pluripotentných kmeňových buniek. Tieto bunky sú základným kameňom vývoja každého organizmu a sú schopné premeniť sa na akýkoľvek typ bunky v žijúcom organizme.

„Vytypovali sme štyri riadiace alebo regulačné gény, čo sú gény kontrolujúce expresiu ďalších génov, a chceli sme zistiť, či s ich pomocou dokážeme prinútiť kmeňové bunky, aby sa premenili na bunky vytvárajúce zub,“ vysvetľuje Křivánek dnes už potvrdenú hypotézu.

Proces laboratórnej kultivácie buniek brnianski vedci študovali aj v živom organizme myší, do ktorých upravené bunky vložili. Experiment potvrdil, že pri myšiach kmeňové bunky smerovali do buniek vytvárajúcich zubné tkanivo.

Unikátny spôsob

Unikátny je najmä spôsob, akým kmeňové bunky ovplyvnili. Zatiaľ čo bežne ich výskumníci vystavujú pôsobeniu zvonku, Křivánek s jeho tímom zasiahli priamo dovnútra genómu. Využili na to takzvané lentivírusy, ktoré u ľudí spôsobujú chronické ochorenia s dlhou inkubačnou dobou (napríklad HIV).

„Pre nás je zásadné, že ide o vírusy, ktoré dokážu svoju DNA pevne včleniť do svojho hostiteľa. Majú kapacitu na prenášanie cudzorodej genetickej informácie, do ktorej sme cielene vložili sekvenciu vybraného riadiaceho génu. Vzniknutým vírusom sme infikovali kmeňové bunky a týmto spôsobom sme potom do ich genómu dostali potrebnú genetickú informáciu,“ vysvetľuje Křivánek voľbu metódy.

Pri infikovaných bunkách sa následne postupným „zapínaním“ štvorice vybraných regulačných génov snažili nájsť kombináciu, ktorá by viedla k premene kmeňovej bunky na odontoblast.

„V ranej fáze bunky začali exprimovať gény charakteristické pre odontoblasty. Ďalej začali vytvárať kolagén a následne sme zistili, že okrem kolagénu sú schopné vytvárať aj mineralizujúce ložiská vzniknuté ukladaním vápnika,“ priblížil Křivánkov doktorand Josef Lavický. Podobný proces prebieha aj pri tvorbe kostí či zubnej skloviny.

Výskumníci tvrdia, že výskum môže priniesť nové možnosti v zubnej regeneratívnej medicíne a v širšom kontexte ukazuje novú metódu, ako pristupovať k zisku rôznych funkčných bunkových typov z kmeňových buniek.

„My sme sa zamerali na odontoblasty, ale verím, že ak by sa poctivo vybrala kombinácia transkripčných faktorov, teda iných regulačných génov, malo by byť možné podobným spôsobom získať aj iné bunkové typy, či už napríklad bunky epitelové alebo napríklad neuróny,“ uzavrel Křivánek.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Stovky detí skončili v nemocnici s otravou jedlom: Za všetko môžu školské obedy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac