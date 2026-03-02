Dron zasiahol už aj Cyprus: Situáciu riešia britské ozbrojené sily, úrady zatiaľ nehlásili žiadne obete

Foto: TASR/AP

Roland Brožkovič
TASR
Akrotiri sa nachádza v blízkosti pobrežného mesta Limassol.

Britskú základňu na Cypre zasiahol v noci na pondelok dron. Úrady bezprostredne nehlásili obete a britské ministerstvo obrany uviedlo, že situáciu riešia ozbrojené sily, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Útok sa odohral o polnoci na základni Akrotiri, oznámilo ministerstvo. „Ochrana našich síl v regióne je na najvyššej úrovni a základňa reagovala, aby ochránila našich ľudí,“ uviedol vo vyhlásení hovorca rezortu obrany.

Británia povolila USA používať jej vojenské základne

Akrotiri sa nachádza v blízkosti pobrežného mesta Limassol a Londýn tam nedávno nasadil systémy protivzdušnej obrany, radary a lietadlá F-35. K incidentu došlo po tom, čo Británia povolila Spojeným štátom používať jej vojenské základne na „obranné“ útoky s cieľom zneškodniť iránske rakety a odpaľovacie zariadenia, píše AFP.

Britský premiér Keir Starmer však zdôraznil, že Londýn „sa nezúčastnil na počiatočných úderoch na Irán a aktuálne sa ani neplánuje podieľať na ofenzíve“. „Irán však uplatňuje taktiku spálenej zeme, preto podporujeme kolektívnu sebaobranu našich spojencov a nášho ľudu v regióne,“ ozrejmil premiér v príspevku na platforme X.

Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovanú vojenskú operáciu proti Iránu, na čo Teherán reagoval odvetnými útokmi na americké základne, Izrael a štáty Perzského zálivu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Desiatky mŕtvych a výbuchy v 3 krajinách: Blízky východ čelí ďalšej vlne útokov, zranených je…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac