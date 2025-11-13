Po 20 rokoch sa vracia legendárna romantická komédia: Vyrastali sme na nej a nikto nedúfal, že sa dočkáme pokračovania

Jedna z najikonickejších romantických komédií sa vracia po 20 rokoch a fanúšikovia sršia nadšením. Snímka Diabol nosí Pradu 2 (The Devil Wears Prada) sa odhalila v upútavke a odpočítavame dni, kedy ju konečne uvidíme.
Pred niekoľkými hodinami bol zverejnený teaser k filmu Diabol nosí Pradu 2. Ukázal nám nádherné outfity, na ktoré sa môžeme tešiť, a predovšetkým milované postavy, ktoré stvárňujú Meryl Streep a Anne Hathaway vracajúce sa do svojich legendárnych rolí.
Návrat, o ktorom sme nevedeli, že ho potrebujeme
Snímka Diabol nosí Pradu mala premiéru ešte v roku 2006, a preto ide o návrat, v ktorý mnohí ani nedúfali. Hlavnou hrdinkou je Miranda Priestly (Meryl Streep), najmocnejšia žena módneho priemyslu, ktorá šéfuje časopisu Runway. Miesto jej asistentky obsadí Andy Sachs (Anne Hathaway) a už od začiatku je jasné, že to s Mirandou nebude mať jednoduché.
Na režisérku stoličku si opäť sadol David Frankel a tešiť na môžeme aj na ďalšie zvučné herecké mená ako Emily Blunt alebo B. J. Novak, známa tvár zo seriálu The Office.
Fanúšikom bola zatiaľ naservírovaná len krátka ukážka, no už nešetria nadšením. „Podpätky, hudba, Miranda a nakoniec Andy. Takto sa robí upútavka,“ zhodnotil jeden z nich. No niekto zdanlivo jednoduchý teaser rozanalyzoval ešte viac do hĺbky.
„Skutočnosť, že Miranda sa uhne, aby poskytla Andy viac priestoru, je významným vývojom postavy,“ všimlo si pozorné oko skalného fanúšika pri zábere, ako Andy nastupuje do výťahu.
„Úprimne ma prekvapuje, že sa to vôbec natočilo, keďže Meryl Streep takmer nikdy netočí pokračovania,“ podotkol niekto iný. Diabol nosí Pradu je jednoducho kultovou záležitosťou a možno si je toho vedomá aj samotná Meryl Streep, tak sa rozhodla dať ľuďom to, o čom už ani len nesnívali.
Premiéra filmu Diabol nosí Pradu 2 je naplánovaná na 1. mája 2026.
Nahlásiť chybu v článku