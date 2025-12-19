Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám

Mal si účtovať peniaze za lacné letenky, hotely, letiskové salóniky či zájazdy, no služby následne buď nezabezpečil, alebo klientov posielal z jedného letiska na druhé, miešal dátumy ciest a mnohých nechal mesiace čakať na vybavenie reklamácie. Okrem toho sa mal zapliesť do dlhov a sľubov, ktoré podľa všetkého nemali konca. Známy cestovateľ Dominik „Nick“ Papcun sa na sociálnych sieťach prezentuje ako človek, ktorý pomáha ľuďom cestovať efektívnejšie. Teraz však čelí vážnym obvineniam.
Viaceré známe osobnosti tvrdia, že sa mal dopustiť finančného podvodu a dlží ľuďom astronomické sumy. O kauze sme vám už priniesli článok, ktorý nájdete na tomto odkaze. Dominika Papcuna sme v súvislosti s obvineniami oslovili s prosbou o vyjadrenie a stále čakáme na jeho odpoveď.
Mnohých Slovákov však trápi niečo úplne iné, než budúcnosť cestovateľa. Údajný podvodník v nich vyvolal silný pocit nedôvery voči travel blogerom, a keďže mal oklamať aj známe tváre, u mnohých to otvorilo pochybnosti o vlastnom úsudku pri výbere zájazdov, leteniek či iných cestovných služieb. Odporúčania moderných cestoviek a tipy influencerov sa pritom stávajú čoraz bežnejším „zlatým štandardom“, ktorý uprednostníme pred kamennými cestovnými kanceláriami.
Podvodníci či podnikatelia s pochybnými praktikami zo sociálnych sietí len tak nezmiznú, a Dominik neúmyselne otvoril Pandorinu skrinku. Mnohých Slovákov teraz zaujíma, ako sa vyhnúť situáciám, do ktorých sa dostali údajne podvedení klienti. Našou ambíciou je presne toto zistiť. Ukážeme vám, čo presne máte sledovať, ako si overiť služby a influencerov a aké preventívne kroky podniknúť, aby ste riziko podobných problémov pri cestovaní znížili takmer na nulu.
Vyspovedali sme najznámejšieho travel blogera na Slovensku
S touto témou sme sa rozhodli osloviť Milana Bardúna z blogu Milan Bez Mapy, ktorý na ňu upozornil na svojom profile.
Na tom, že influencer ponúka sledovateľom svoje služby alebo predáva produkt, nie je podľa Milana nič nadštandardné. Známe tváre bežne predávajú merch alebo budujú spolupráce so značkami. „Sám mám vlastnú knihu a s dlhodobým partnerom robíme, napríklad, osvetu v oblasti cestovného poistenia ako súčasť zodpovedného cestovania,“ vysvetlil v úvode rozhovoru.
Lenže existuje jasná hranica medzi budovaním svojej značky a možným podvádzaním svojich fanúšikov: „Ako spotrebiteľ musím pri nákupe od influencera vedieť, že aj na neho sa vzťahujú zákony a pravidlá. Samotný počet sledovateľov nie je zárukou dôveryhodnosti. Ak si niekto pýta peniaze na súkromný účet cez správu na Instagrame, je to jasný varovný signál.“
Každý influencer by mal sám zodpovedne zvážiť, s kým bude spolupracovať a aké služby či produkty ponúkne svojim fanúšikom. Nedbalý prístup môže predstavovať vážny problém nielen pre tvorcu, ale aj pre publikum. Každá nezodpovedná spolupráca, klamstvo, výrok či nekvalitne postavený produkt môže spôsobiť ujmu ďalším stranám vrátane sledovateľov.
Dôsledky sa zároveň rýchlo vracajú späť k tvorcovi – s každým, aj menším pochybením prichádza o dôveru, podporu aj komunitu. Pre nešikovných či nezodpovedných tvorcov to býva často osudným… No a oni musia s „influencerstvom“ skončiť, pretože ich odmietnu ľudia či overené značky, ktoré s ním nebudú chcieť mať nič spoločné.
Milan tvrdí, že sám je pri spoluprácach pomerne radikálny a vyberá si výhradne silných partnerov. Dôležitá je pre neho dobrá reputácia, dlhodobé pôsobenie na trhu a zároveň považuje za samozrejmosť, že každá spolupráca musí byť riadne a transparentne označená. Aj v tomto type podnikania však podľa neho existuje riziko, že sa stretne s nepoctivým či pofidérnym prístupom, a to napriek tomu, že je ako tvorca opatrný. Priznáva, že aj on sa už popálil, konkrétne pri spolupráci so startupom v rozbehu.
„Z rovnakého princípu odmietam spolupráce s investičnými či kryptospoločnosťami, hoci sám investovanie sledujem a rozumiem mu,“ vysvetlil. „Nechcem niesť zodpovednosť za situácie, v ktorých by moji sledovatelia mohli prísť o peniaze. Mojou prácou je ľudí motivovať k cestovaniu na miesta, ktoré dávajú zmysel, nie si od nich pýtať peniaze.“
Zájazd, ktorý vám pripraví influencer: Áno alebo nie?
Milana sme sa ďalej pýtali, či je podľa neho prijateľné, aby vám akýkoľvek influencer ponúkal služby v oblasti cestovného ruchu. Predstavte si napríklad fiktívneho influencera Huga, ktorý má 80-tisíc sledovateľov a fanúšikom ponúka exkluzívny zájazd do Álp.
Našou otázkou bolo: Ak niekto uvidí takúto ponuku, malo by to v ňom automaticky vyvolať podozrenie?
„Ak má influencer založenú cestovnú kanceláriu alebo agentúru, má vlastnú webstránku a funguje transparentne, nevidím v tom žiadny problém,“ odpovedá travel bloger.
Myslí si, že prípad Dominika spadá do kategórie influencera, ktorý sa na podnikateľa len „hrá“ – nespĺňa však ani základné zákonné rámce.
„Výlety skladal doma na kolene, bez webu, bez obchodných či zmluvných podmienok, bez jasných pravidiel na odstúpenie od zmluvy… A čo je najzávažnejšie, bez živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie služieb cestovných kancelárií alebo agentúr,“ hovorí Milan.
„Nemal poistenie proti insolventnosti, ktoré je zákonnou povinnosťou a zároveň jednou z najťažších vecí, ktoré musí seriózna kancelária splniť.“
Milan spomína, že je zásadný rozdiel medzi tým, keď niekomu kúpite letenky ako kamarátovi, alebo mu pomôžete s ubytovaním na spoločnom výlete, a medzi tým, keď to robíte systematicky za účelom zisku.
„Dominik to robil ako podnikanie, no reálne nepodnikal,“ tvrdí. „Nemal právny rámec, procesy ani základné znalosti fungovania trhu. V praxi išlo o hazard s peniazmi ľudí.“
Mechanizmus Dominika prirovnal k Ponziho schéme: „Bral peniaze od nových klientov, aby nimi kryl záväzky voči starším. Ak si od niekoho zobral napríklad 800 eur na letenky, často ich hneď nekúpil. Čakal, že cena klesne povedzme na 650 eur, a rozdiel by zostal jemu. Lenže letenky takto nefungujú. Ceny rastú, menia sa dynamicky a spoliehať sa na šťastie je amaterizmus. Tentoraz mu jednoducho nevyšlo.“
Hrubá čiara medzi influencerom a cestovnou kanceláriou
Milan je travel bloger a sám neprevádzkuje cestovnú kanceláriu ani cestovnú agentúru. Medzi travel blogerom a cestovnou kanceláriou či agentúrou ako takou je hrubá čiara: nie každý sledovateľ jej však rozumie. Našou otázkou bolo, čo všetko nesmie robiť taký travel bloger, ktorý vlastnú agentúru či kanceláriu nemá.
„Fanúšikom neponúkam žiadne služby a nič si odo mňa nevedia kúpiť priamo,“ vysvetlil. „Celý projekt Milan Bez Mapy je postavený ako bezplatný blog: všetky informácie sú verejne dostupné, zadarmo a ktokoľvek z nich môže čerpať bez akýchkoľvek bariér. Môj biznis model nestojí na vyberaní peňazí od publika, ale na predaji reklamného priestoru partnerom.“
Poctivý tvorca rozumie tomu, že každý takýto odklon zahŕňa záplavu zákonných povinností. Vyhýbať sa im nie je iba rizikové či neetické, ale nezákonné, podobne ako šoférovanie bez vodičského oprávnenia.
„V minulosti som mal e-shop,“ spomína. „A poviem vám, urobiť ho tak, aby bolo všetko, ako má, mi dalo zabrať.“
Ak riešime iba etiku a zákon vynechávame, hodnoty tvorcov zasahujú aj všetky ostatné oblasti, akými je prémiový obsah: „Aj preto som sa doteraz vedome vyhýbal populárnym subscription modelom, ako je napríklad Hero Hero, kde si ľudia za obsah platia. Ak by som sa v budúcnosti rozhodol pre nejakú formu plateného obsahu, kládol by som extrémny dôraz na to, aby mal pre ľudí jasnú a reálnu hodnotu…“
V stávke je totiž všetko vrátane peňazí fanúšikov, a práve s tým sa musí vedieť poctivý tvorca stotožniť a prijať to ako svoju základnú hodnotu.
Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim.
„Pre mnohých je dovolenka raz do roka výsledkom dlhého šetrenia a kompromisov. Mojou úlohou nie je im peniaze brať, ale pomôcť im túto dovolenku využiť čo najlepšie,“ uzatvoril.
Priamy predaj nie je to isté ako tzv. affiliate odkaz
Prezradil, ako postupuje, aby jeho sledovatelia mali istotu, že ich peniaze nezmiznú: „Letenky ani ubytovanie nepredávam. Ľudia si ich vždy vyhľadajú a kupujú sami, priamo u poskytovateľa služby. V článkoch sa síce nachádzajú odkazy na letenky alebo cestovné poistenie, no ide o tzv. affiliate odkaz.“
A teda, províziu z predaja má, ale samotný predaj nerobí on.
„Odkazujem výhradne na overené cestovné kancelárie a spoločnosti, ktoré fungujú transparentne a v súlade so zákonom. Ako influencer si dávam veľký pozor na to, čo zdieľam, na koho odkazujem a komu dávam dôveryhodnosť formou zmienky. Každý takýto krok vnímam ako záväzok voči ľuďom, ktorí mi dôverujú. Moja práca je odporúčať, vysvetľovať a upozorňovať. Nie preberať zodpovednosť za cudzie peniaze,“ priblížil.
Milan vo svojom statuse o údajných finančných podvodoch Dominika mimo iných vecí uviedol aj to, že Dominik mal predávať vstupy do letiskových salónikov a tým „robiť zlé meno poctivým travel blogerom“. Veľa ľudí sa malo obrátiť aj na samotného Milana s prosbou, či im vie vybaviť takýto vstup aj on, pričom bloger napísal: „Neviem a nikdy som to nerobil.“
Nás táto informácia zaujala. Chceli sme zistiť, prečo naznačil, že práve táto služba od Dominika nebola poctivá: „Pri predaji vstupov do letiskových salónikov Dominik využíval chybu v systéme, ktorú vedome monetizoval. Táto chyba bola neskôr opravená, no on napriek tomu pokračoval v predaji vstupov, pri ktorých sa ľudia do salónikov nikdy nedostali,“ vysvetlil Milan. „Aj toto je jasný príklad správania, ktoré nemá s cestovaním ani s poctivým podnikaním nič spoločné.“
Reputačná rana pre slovenských travel blogerov
Dominik má síce podľa Milana dlhovať peniaze aj jemu, no v príspevku zdôraznil, že suma, o ktorú prišiel, predstavuje len zlomok strát iných údajných obetí. Zároveň vysvetlil, že v jeho prípade nešlo o pochybné praktiky súvisiace s cestovaním, ale o nevyplatený nájom.
Kauza údajných podvodov preňho znamenala ranu pod pás z úplne iného dôvodu.
„Škoda, ktorú spôsobil mne, je iného typu a v konečnom dôsledku oveľa vážnejšia. Ide o reputáciu,“ uviedol. Dominik podľa Milana nepoškodil len meno blogu Milan Bez Mapy, ale reputáciu celého prostredia travel blogerov a influencerov na Slovensku.
„Na Slovensku by ste nás – tých výraznejších, ktorí sa cestovaniu venujú profesionálne a živia sa tým – spočítali na prstoch jednej ruky. Sme tu roky, meno a dôveru si budujeme dlhodobo,“ vysvetlil.
Svet travel blogerov vníma ako komunitu bez konkurenčných bojov. „Každý má svoje publikum, štýl a fungujeme spolu korektne. Práve preto je to malé a krehké prostredie. Dominik ohrozil niečo, čo sa tu budovalo roky.“
Dobrý travel bloger má podľa Milana jasnú úlohu: motivovať ľudí k cestovaniu, ukazovať im pekné miesta, vysvetľovať, ako cestovať šikovnejšie, kde sa dobre najesť, kde si dať pohár prosecca a ako si cestu užiť. „Nie ich (ľudí) podvádzať,“ dodáva.
Influenceri sú pritom už aj tak značne pod paľbou – mnohí, vrátane samotného Milana, preto pre svoje živobytie radšej uprednostňujú iné názvy. „Sám seba radšej označujem ako travel bloger,“ hovorí. A práve nepoctivci, ktorí robia veci, aké mal robiť údajne Dominik, sú pre tento svet jedom.
„Týmto správaním napáchal obrovskú reputačnú škodu a narušil dôveru, ktorú ľudia voči nám mali – dôveru, ktorá sa buduje roky a stráca sa veľmi rýchlo. Ohrozil tým aj naše podnikanie. A to v prostredí, kde influenceri už aj tak často čelia skepticizmu a negatívnemu vnímaniu,“ dodáva Milan na konci nášho rozhovoru.
Ako si skontrolovať, či je služba typická pre CK overená?
Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) spomína, že na Slovensku fungujú desiatky nelegálnych subjektov v sektore cestovných kancelárií.
Pofidérneho predajcu však pri výbere dovolenky alebo zájazdu spoznáte ľahko: ide o také subjekty, ktoré sa neobjavujú v oficiálnych registroch cestovných kancelárií vedených Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI).
Po otvorení sa dostanete až k tabuľke obsahujúcej viac než tisíc subjektov, kde si môžete overiť, ktorá kancelária je poistená, na akú sumu a či vôbec poistenie má. Rýchlo tak zistíte, či ste si vybrali cestovnú kanceláriu, ktorá si splnila všetky zákonné povinnosti, ako zabezpečenie ochrany pre prípad úpadku.
Ľudskou rečou: zistíte, či je kancelária dôveryhodná a vy ako klient chránený. Dobré je vedieť, že na stránke nájdete okrem toho aj zoznam rizikových online cestovných kancelárií.
Takto o svojom „podnikaní“ hovoril Dominik
Čo sa týka samotného Dominika, o jeho pohľade na svet a vlastný biznis vieme zatiaľ len to, čo uviedol v rozhovore pre portál Closer. Rozhovor mal vzniknúť zhruba týždeň dozadu, a teda predtým, ako kauza „vybuchla“ a stala sa virálnou.
Podľa jeho slov ľuďom pripravoval dovolenky, pričom sa niekedy stalo, že letenku „nebookol úplne v ten deň, ale napríklad o niečo neskôr“. Ako dodal, cena leteniek sa medzitým mohla zvýšiť, čo pri štyroch či šiestich osobách znamenalo rozdiely v tisícoch eur. „Potom to už bol taký efekt snehovej gule,“ dodal.
V telefonáte s redakciou priblížil, že nikdy nedával rozdiel doplácať ľuďom, a sám niekedy veci dofinancoval z vlastného vrecka. V prípade komplikácií mal dať vždy vedieť, že peniaze vráti, alebo sa dohodnú „nejako inak“.
Pri vytváraní zájazdu si účtoval poplatok 49 eur, svoje služby však nepovažoval za biznis: „Môj princíp fungovania nebol v tom, že chcem byť cestovka alebo cestovná agentúra. Mojím cieľom bolo pomôcť ľuďom mať lacnejšie letenky a ubytovanie.“
Počas tohto telefonátu sľúbil, že všetko postupne vráti: „Robím na tom, aby som si našiel prácu a budem z toho vyplácať veci. Nie na Slovensku, lebo tá mzda, ktorá tam je, by to nepokryla tak rýchlo,“ dodal.
