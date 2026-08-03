V Bratislave dnes padol ďalší historický teplotný rekord. Teplota vystúpila až na 39,7 °C

Slovensko trápi extrémne sucho a zlepšenie je zatiaľ nedohľadne. Zároveň hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov. Okrem toho dnes v hlavnom meste padol ďalší historický teplotný rekord. Teplota na meteorologickej stanici na Kolibe dnes o 15:07 vystúpila na +39,7 °C, čím prekonala doterajšie absolútne maximum hlavného mesta.
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Slovensko trápi extrémne sucho
Extrémne sucho je najmä na juhozápadnom a západnom Slovensku a v južnej časti stredného a východného Slovenska. Celkovo zasahuje približne 55 % územia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) s tým, že sucho rôznej intenzity je prakticky na celom území.
„Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % na celom západnom Slovensku a ojedinele aj na juhu stredného a východného Slovenska. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na viac ako 90 % územia,“ približuje SHMÚ.
Deficit pôdnej vlahy je najvyšší na krajnom východe, na Zamagurí a Orave, a to v intervale -80 až -100 milimetrov. Na väčšine územia je deficit vlahy od -20 do -80 milimetrov.
V povrchovej vrstve je výrazné až extrémne sucho na juhu a juhozápade územia. Extrémne sucho je najviac rozšírené na Záhorí, na Podunajsku, Považí a Ponitrí a ojedinele aj na juhu stredného a východného Slovenska. V hlbšej vrstve sa situácia nemení už dlhšiu dobu a výrazné až extrémne sucho zasahuje približne tri štvrtiny územia.
Zlou správou je, že podľa portálu iMeteo bude naše územie extrémne sucho trápiť aj v najbližších dňoch. Navyše počas 5. a 6. augusta sa má suchá oblasť ďalej rozširovať, pričom najhoršie podmienky zostanú na juhozápade a juhu. Zhoršenie sa však má objaviť na úplne celom území našej krajiny. Zlepšenie by malo nastať až okolo 11. augusta.
Dnes sa však na niektorých územiach Slovenska objavili aj prehánky. Najviac zrážok spadlo lokálne v oblasti Nízkych Tatier a Ondavskej vrchoviny, a to 30 až 50 mm. Úhrn zrážok nad 20 mm bol na Zemplíne, Horehroní, Liptove a Orave. Naopak, bez zrážok bolo na väčšine Podunajskej nížiny, na Novohrade, Gemeri a v oblasti Strážovských vrchov. Úhrn zrážok do piatich mm bol na väčšine západného a stredného Slovenska.
Najvyššia teplota vzduchu bola okolo 39 stupňov Celzia lokálne na Gemeri. Najnižšie klesla teplota vzduchu na 4,5 stupňa Celzia lokálne v Slovenskom raji.
Na viacerých územiach platí riziko vzniku požiarov
S extrémnym suchom súvisia aj požiare, práve preto zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili hasiči k pondelku na celom západnom a strednom Slovensku, s výnimkou okresu Námestovo. Zvýšené riziko platí aj pre okresy Rožňava a Trebišov na východe Slovenska. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na webe Ministerstva vnútra SR.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sú všetci povinní dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Zakázané je zakladať oheň v lesoch a ich ochrannom pásme, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, ako aj odhadzovať ohorky cigariet.
Vzhľadom na súčasné klimatické podmienky však hasiči odporúčajú zdržať sa aj opekačiek v prírodnom a lesnom prostredí. „Riziko vzniku požiaru je v týchto dňoch mimoriadne vysoké,“ zdôrazňuje HaZZ odporúčajúc zároveň rešpektovať všeobecne záväzné nariadenia obcí. Tie môžu podmienky na zakladanie ohňov v prírodnom prostredí vo svojom katastrálnom území upraviť až úplne zakázať zakladanie ohňov na verejných priestranstvách.
Okrem toho v Bratislave padol ďalší historický teplotný rekord. Teplota na meteorologickej stanici na Kolibe dnes o 15:07, podľa aktuálnych operatívnych meraní, vystúpila na +39,7 °C, čím prekonala doterajšie absolútne maximum hlavného mesta, píše portál iMeteo. Meteorológovia však predpokladajú, že táto hranica by mohla byť prekonaná ešte tento týždeň, pravdepodobne v stredu, keď sa očakáva útok na hranicu +42 až +43 °C.
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