Čobejová priznala riskantný krok: Musela ručiť vlastným bytom, mnohí o tejto stránke filmového priemyslu netušia

Foto: Instagram (cobejova)

Frederika Lyžičiar
O herectve už len ako o čistej radosti.

Herectvo je povolanie plné vášne, ale aj neistoty a tvrdej práce. Mnohí herci sa počas kariéry musia vyrovnať s výzvami, ktoré diváci za oponou vôbec nevidia.

Jednou z nich je aj herečka Michaela Čobejová, ktorú diváci aktuálne vídajú v seriáli Sľub ako Evu Gregorovú. Patrí medzi výrazné osobnosti slovenského hereckého sveta, no jej profesionálna cesta zďaleka nebola bez prekážok.

Popri hereckej práci sa totiž pustila aj do náročnej producentskej dráhy, ktorá ju preverila nielen tvorivo, ale aj finančne. V podcaste Rozhovory so Zdenom Gáfrikom prezradila, že herectvo je dnes pre ňu už skôr odmenou, hoci k tomuto pocitu viedla dlhá a neraz riskantná cesta.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Produkcia ju pohltila aj preverila

Michaela Čobejová je divákom známa predovšetkým ako herečka, no lákala ju aj práca v zákulisí. Fascinoval ju totižto celý proces vzniku filmového diela – od prvotného nápadu až po finálny výsledok. „Baví ma byť pri tom procese. Nie len to, že som tam ako interpret nejakej postavy, ale celý proces – ako sa to píše, ako sa to obsadzuje. Celý ten mechanizmus ma baví,“ priznala v podcaste.

Práve producentstvo jej však prinieslo aj najväčšie skúšky. Pri výrobe filmu Smolu nosíš ty, láska narazila na tvrdú realitu financovania slovenskej kinematografie. Aby projekt vôbec vznikol, musela pristúpiť k veľmi odvážnemu kroku, a to vziať si úver a ručiť vlastným bytom.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa DoZ production (@doz_group_actors)


Ako otvorene priznala pre Rádio Slovensko, rozhodovanie nebolo jednoduché. „Bolo to nevyhnutné rozhodnutie, lebo by som to neprefinancovala. Je to strašne drahé, náročné, lebo náš trh je strašne malý, tak na preklenutie toho obdobia, kým to bude v kinách, kým sa to nepredá,“ odpovedala na otázku, či bolo náročné urobiť rozhodnutie ručiť vlastným bytom.

V rádiu hovorila aj o pochybnostiach, ktoré ju počas príprav sprevádzali. „Všetkých som začala presviedčať, že kašlime na to, kým sa dá, lebo som si istá, že tie peniaze bude problém dať dokopy. Ale s pomocou banky a vysokého sebavedomia som sa do toho pustila,“ vyjadrila sa Michaela.

Herectvo ako biznis

