Mesto pobúrilo obyvateľov: Zdravotne znevýhodnení si musia za vyhradené miesta zaplatiť desiatky eur

Ilustračná foto: TASR - Dano Veselský

Martin Cucík
V Prešove sa zmenila parkovacia politika, pobúrilo to ľudí s preukazom ŤZP. Po novom budú musieť platiť.

V Prešove od začiatku roka už vyhradené parkovacie miesta na sídliskách nie sú pre držiteľov preukazu ŤZP automaticky zadarmo. Mesto zaviedlo povinnosť platiť za miesta, ktoré boli dlhé roky označené dopravnými značkami a určené výhradne pre osoby so zdravotným znevýhodnením.

Rozhodnutie prešovskej radnice vyvolalo vlnu nevôle medzi zdravotne znevýhodnenými obyvateľmi mesta. Po rokoch bezplatného parkovania sa musia pripraviť na nové poplatky. Rozhodnutie pritom prišlo nečakane. Informovali o tom TV Noviny.

Na vine je prokurátor

Radnica vysvetľuje, že zmenu si vyžiadali pripomienky zo strany prokuratúry a potreba zosúladiť parkovacie pravidlá s platnou legislatívou. Vyhradené parkovacie miesto je po novom považované za verejné priestranstvo, za ktoré sa musí platiť poplatok.

Cena za štvorcový meter sa stanovila na úroveň 75 centov. Za rok teda majitelia zaplatia za parkovanie vyše 100 eur. Nepomohla ani 97-percentná zľava pre znevýhodnených obyvateľov. Niektorí už podľa TV Novín avizovali, že požiadali o zrušenie miesta.

