Českom otriasa škandál: Lekári mali zbytočne vkladať do tela defibrilátory stovkám pacientov

Českí kriminalisti preverujú stovky operácií vo Fakultnej nemocnice Olomouc (FNOL), pri ktorých lekári pacientom implantovali do hrude defibrilátory. Polícia lekárov podozrieva, že mnohým pacientom tieto zariadenia voperovali, aj keď ich nepotrebovali.
Začali preto úkony trestného stíhania pre podozrenie zo spáchania trestného činu ťažkého ublíženia na zdraví, podvodu a tiež prečinu ublíženia na zdraví. V utorok o tom informoval hovorca polície Olomouckého kraja Libor Hejtman. Nemocnica odmieta, že by v súvislosti s implantáciami došlo k poškodeniu zdravia pacientov, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Výrazne viac než bol priemer
Prípad sa týka medzinárodnej klinickej štúdie PROFID EHRA na I. internej klinike – kardiologickej FNOL. Polícia v tlačovej správe uviedla, že zistila závažné podozrenia na dlhodobé a systematické vykonávanie neindikovaných implantácií Implantabilných kardioverter-defibrilátorov (ICD) u niekoľkých stoviek pacientov so závažnými srdcovými problémami.
Podľa zistení vyšetrovateľov sa to týka obdobia od roku 2015 do februára 2025. „Podľa trestného zákonníka je v danom prípade možné uložiť trest odňatia slobody na päť až 12 rokov. V tejto súvislosti zatiaľ nebol nikto obvinený,“ spresnil hovorca Hejtman.
O prípade už v minulosti písal server Seznam Zprávy. Poukázal na to, že počet implantácií na 100 000 obyvateľov bol v Olomouckom kraji výrazne vyšší než vo zvyšku republiky. Trend neustáleho zvyšovania trval podľa servera desať rokov, až vlani klesol o tretinu. Bolo to po tom, ako sa vo februári zmenil šéf kardiologickej kliniky. Dovtedy ju viedol Miloš Táborský. Ten si však za svojimi postupmi stojí.
Nemocnica poškodenie zdravia odmieta
K utorkovej správe polície sa následne vyjadrila olomoucká nemocnica, podľa ktorej sa na základe jej vlastného vyšetrovania nijako nepreukázalo, že by u niektorého z pacientov došlo k poškodeniu zdravia. Zároveň podotkla, že polícia nepresne používa lekárske pojmy, lebo implantáty samy osebe podľa jej slov nemôžu spôsobiť ťažké ublíženie na zdraví.
„Sú preventívne liečebným prostriedkom, ktorý zachraňuje životy pacientom ohrozeným náhlou srdcovou smrťou. Nepresným používaním lekárskych pojmov navodzuje tlačová správa Polície ČR dojem, že implantovanie defibrilátorov ohrozuje pacientov so závažnými kardiálnymi problémami. Taká téza neplatí. Defibrilátor včasným výbojom v prípade život ohrozujúcich arytmií predchádza náhlej srdečnej smrti,“ uviedla nemocnica.
Polícii poskytuje plnú súčinnosť. „Chceme, aby sa jasne ukázalo, či skutočne niekto pochybil a v akom smere,“ dodala FNOL.
