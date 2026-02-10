Českom otriasa škandál: Lekári mali zbytočne vkladať do tela defibrilátory stovkám pacientov

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
TASR
Polícia podozrieva lekárov, že stovkám pacientov dali defibrilátory zbytočne.

Českí kriminalisti preverujú stovky operácií vo Fakultnej nemocnice Olomouc (FNOL), pri ktorých lekári pacientom implantovali do hrude defibrilátory. Polícia lekárov podozrieva, že mnohým pacientom tieto zariadenia voperovali, aj keď ich nepotrebovali.

Začali preto úkony trestného stíhania pre podozrenie zo spáchania trestného činu ťažkého ublíženia na zdraví, podvodu a tiež prečinu ublíženia na zdraví. V utorok o tom informoval hovorca polície Olomouckého kraja Libor Hejtman. Nemocnica odmieta, že by v súvislosti s implantáciami došlo k poškodeniu zdravia pacientov, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Výrazne viac než bol priemer

Prípad sa týka medzinárodnej klinickej štúdie PROFID EHRA na I. internej klinike – kardiologickej FNOL. Polícia v tlačovej správe uviedla, že zistila závažné podozrenia na dlhodobé a systematické vykonávanie neindikovaných implantácií Implantabilných kardioverter-defibrilátorov (ICD) u niekoľkých stoviek pacientov so závažnými srdcovými problémami.

Podľa zistení vyšetrovateľov sa to týka obdobia od roku 2015 do februára 2025. „Podľa trestného zákonníka je v danom prípade možné uložiť trest odňatia slobody na päť až 12 rokov. V tejto súvislosti zatiaľ nebol nikto obvinený,“ spresnil hovorca Hejtman.

Foto: Facebook – Fakultní nemocnice Olomouc

O prípade už v minulosti písal server Seznam Zprávy. Poukázal na to, že počet implantácií na 100 000 obyvateľov bol v Olomouckom kraji výrazne vyšší než vo zvyšku republiky. Trend neustáleho zvyšovania trval podľa servera desať rokov, až vlani klesol o tretinu. Bolo to po tom, ako sa vo februári zmenil šéf kardiologickej kliniky. Dovtedy ju viedol Miloš Táborský. Ten si však za svojimi postupmi stojí.

Nemocnica poškodenie zdravia odmieta

K utorkovej správe polície sa následne vyjadrila olomoucká nemocnica, podľa ktorej sa na základe jej vlastného vyšetrovania nijako nepreukázalo, že by u niektorého z pacientov došlo k poškodeniu zdravia. Zároveň podotkla, že polícia nepresne používa lekárske pojmy, lebo implantáty samy osebe podľa jej slov nemôžu spôsobiť ťažké ublíženie na zdraví.

„Sú preventívne liečebným prostriedkom, ktorý zachraňuje životy pacientom ohrozeným náhlou srdcovou smrťou. Nepresným používaním lekárskych pojmov navodzuje tlačová správa Polície ČR dojem, že implantovanie defibrilátorov ohrozuje pacientov so závažnými kardiálnymi problémami. Taká téza neplatí. Defibrilátor včasným výbojom v prípade život ohrozujúcich arytmií predchádza náhlej srdečnej smrti,“ uviedla nemocnica.

Polícii poskytuje plnú súčinnosť. „Chceme, aby sa jasne ukázalo, či skutočne niekto pochybil a v akom smere,“ dodala FNOL.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Prípad, ktorý ostro sledujú všetci: Muž celé roky obťažoval 89 detí, spáchal aj dve vraždy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac