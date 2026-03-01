Za kamerami prvej reality šou: Michaela Surínyová po rokoch odkryla zákulisie súťaže Dievča za milión

Foto: Facebook (Michaela Surínyová Saleh), Top redakcia TASR - Mária Ďurčeková

Jana Petrejová
Čo sa naozaj dialo v šou?

Televízne obrazovky kedysi spájali celé rodiny. Stačilo pár tónov úvodnej znelky a obývačky sa menili na malé kiná plné očakávania, smiechu či napätia. Deväťdesiate roky a začiatok milénia priniesli formáty, ktoré dnes považujeme za kultové. Boli to časy prvých veľkých televíznych hviezd, spontánnych emócií a reality šou, ktoré dokázali z neznámych tvárí spraviť osobnosti známe po celom Slovensku.

Práve do tejto éry sa vracia výnimočná epizóda relácie Návraty Rádia Melody, ktorá otvára dvere do spomienok na obdobie, keď televízia písala príbehy, o ktorých sa hovorilo na každom rohu. Jedným z nich je aj osud výraznej finalistky legendárnej reality šou Dievča za milión – Michaely Suríniovej Saleh. Jej príbeh je dôkazom, že televízna súťaž nemusí byť len krátkym zábleskom slávy, ale môže sa stať zásadným bodom zlomu v osobnom aj profesionálnom živote.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)

Vďačná aj za druhé miesto

V nostalgickom rozhovore sa finalistka šou vracia do čias, keď reality šou len začínali meniť mediálnu scénu a keď každá nová epizóda dokázala vyvolať vášnivé diskusie. Dievča za milión vysielala televízia JOJ v roku 2004, keď sa mnohým podpísala pod kožu a spomínajú na ňu doteraz. Do veľkého finále sa dostala aj Michaela Surínyová, ktorá mala vtedy sladkých 20 rokov a pred sebou cieľ, ktorý mali aj ostatné dievčatá: získať lukratívny moderátorský flek v televízii, čo bola okrem iného odmena pre víťazku.

Hoci prešlo vyše 21 rokov, doteraz jej ľudia pripomínajú reality šou. „Občas sa mi to stáva. Keďže stále pracujem a teda pracovala som po celý ten čas v médiách aj v televízii, tak pri tých stretnutiach si ľudia vždy spomenú, väčšinou novinári, čiže ľudia, ktorí sa tomu venovali v tom čase,“ priznala Michaela Surínyová Saleh, ktorá nakoniec skončila na druhom mieste. Víťazkou sa stala Karin Olasová, no i tak je Miška spokojná.

„Ja to beriem tak, že byť v tom finále bolo najviac, čo sa dalo, aj skúsenosťou to bolo úžasné. A potom sme aj tak obe moderovali spolu tú reláciu,“ dodala finalistka šou, ktorá spolu s Karin moderovala reláciu Zlomené srdcia. Tá sa však príliš neuchytila a približne po troch mesiacoch sa skončilo jej vysielanie.

Ako sa to celé u nej začalo?

