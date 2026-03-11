Európe hrozia mrazivé časy: Blíži sa kolaps, dôležitý systém je blízko k bodu zlomu

Foto: NASA image courtesy LANCE MODIS Rapid Response Team at NASA GSFC., Public domain, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Odborníci sú vážne znepokojení.

Golfský prúd prechádzajúci cez Atlantik plní mimoriadne dôležitú funkciu a odborníci ho pozorne sledujú. Začal sa totiž správať zvláštne. Zdá sa, že sa posúva smerom na sever.

Dôležitý systém sa môže zastaviť

Ako informuje web IFL Science, jednou z príčin zmien v Golfskom prúde je globálne otepľovanie. Ak to takto bude pokračovať naďalej, môže dôjsť ku kolapsu systému, ktorému sa hovorí AMOC (Atlantická meridionálna cirkulácia).

Golfský prúd je jednou z viacerých súčastí AMOC, dalo by sa povedať, že je kúskom skladačky. Amoc je niekedy známy aj ako „pásový dopravník oceánu“, ktorý transportuje teplú, slanú vodu z trópov smerom na sever do Európy. Golfský prúd je západný hraničný prúdový systém, ktorý je súčasťou hornej a severnej vetvy tohto oceánskeho dopravníka.

Vedci sú čoraz viac znepokojení tým, že otepľovanie oceánov a topenie ľadovcov v Grónsku by mohlo viesť k zastaveniu systému AMOC, čo by malo katastrofálne následky. Dôkazy už teraz naznačujú 15-percentný pokles sily cirkulácie od 50. rokov. Strach z kolapsu je teda namieste.

Foto: User Sommerstoffel on de.wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons

Varovný signál

Hoci by ihneď nenastala doba ľadová, Európa by celkom iste zažila mrazivé časy. Postupne by prichádzala o teplo a nastali by zmeny poveternostných podmienok na celej pologuli. Vedci si však donedávna neboli celkom istí, ako by tento proces mohol ovplyvňovať Golfský prúd.

Klimatológovia preto použili počítačové modelovanie a reálne údaje na štúdium interakcie dvoch systémov oceánskych prúdov. Zistenia publikovali prostredníctvom Communications Earth & Environment. Pohyb smerom na sever podľa nich môže byť varovným signálom.

Údaje zo satelitných záberov ukazujú, že Golfský prúd sa smerom na sever posunul už v 90. rokoch. Môže to znamenať, že AMOC stráca svoju silu. Ďalšie oslabenie systému spôsobí ešte väčší posun. Celý systém sa podľa vedcov blíži k bodu kolapsu, hoci odborníci sa v súčasnosti nezhodujú v tom, kedy k tomu dôjde.

