Masaker na ruskej základni: Bývalý vojak po návrate z Ukrajiny spustil paľbu a zabil 7 kolegov, zmizol bez stopy

Ilustračná foto: Profimedia

Nina Malovcová
SITA
Vojna na Ukrajine
Nejde o prvý smrteľný prípad v radoch ruskej armády.

Ruské úrady pátrajú po vojakovi, ktorý je podozrivý zo zabitia siedmich spolubojovníkov. Incident sa stal krátko po tom, ako sa vrátil z ukrajinského zajatia. Ako referuje web United 24, informuje o tom bieloruské nezávislé médium Nexta.

Podozrivým je Sergej Jakušev. Jakušev podpísal novú zmluvu s armádou a nastúpil k 83. motostreleckému pluku 69. divízie, kde sa incident odohral. Podľa portálu NEXTA, ktorý cituje ruské zdroje, k streľbe došlo na vojenskej základni.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Hovorí sa o preventívnom údere voči Rusku: NATO už stráca trpezlivosť. Aliancia chce byť agresívnejšia
2.
Rokovania na Floride trvali štyri hodiny: USA aj Ukrajina hovoria o citeľnom posune, Trump však vidí zásadnú komplikáciu
3.
Preberali aj najcitlivejšie otázky: Rokovania na Floride sú náročné, no konštruktívne. Na tomto zatiaľ nie je zhoda
Zobraziť všetky články (1454)

Jakušev z miesta činu ušiel a predpokladá sa, že sa ukrýva v Belgorodskej oblasti. Ruské orgány činné v trestnom konaní vydali zatykač a varovali, že môže byť ozbrojený. Ruské ministerstvo obrany ani štátne médiá sa k incidentu nevyjadrili.

Ilustračná foto: Profimedia

Prudký nárast kriminality po návrate z frontu

Nejde o prvý smrteľný prípad v radoch ruskej armády. Po návrate bývalých väzňov, ktorí bojovali na Ukrajine, sa v krajine prudko zvýšil počet závažných trestných činov a dosiahol najvyššiu úroveň za ostatných 15 rokov. Oficiálne údaje ukázali, že v prvom polroku tohto roka zaznamenali viac ako 333-tisíc závažných a obzvlášť závažných trestných činov. Nezávislé vyšetrovania zároveň spojili stovky násilných prípadov vrátane vrážd a útokov s navrátenými vojakmi.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Hlásia viac než tisíc obetí a stovky nezvestných: Povodne zasiahli obrovské oblasti, milióny ľudí prišli…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac