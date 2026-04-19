Každý dolár ide na vojnu: Zelenskyj varuje pred dôsledkami uvoľnených sankcií, vraj strácajú účinok

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu kritizoval pokračujúce uvoľňovanie sankcií voči Rusku, ktoré podľa jeho slov podporuje „ilúziu ruského vedenia,“ že môže vo vojne na Ukrajine pokračovať.
TASR o tom informuje podľa príspevku Zelenského na sieti X. „Každý dolár zaplatený za ruskú ropu ide na vojnu. Viac než 110 tankerov z tieňovej flotily Moskvy je momentálne na mori. Na palube je vyše 12 miliónov ton ruskej ropy, ktorá v dôsledku uvoľňovania sankcií môže byť znova predaná bez následkov. To je desať miliárd dolárov – prostriedky, ktoré sa priamo premenia na nové útoky proti Ukrajine,“ napísal Zelenskyj.
Tankery by mali zostať mimo prístavov
Preto je podľa jeho slov dôležité, aby sa ruské tankery zastavili a neumožnili im doviesť ropu do prístavov. Vývozy ruskej ropy sa musia skončiť a ukrajinské sankcie naďalej smerujú k tomuto cieľu, tvrdí prezident. Agentúra AFP konštatuje, že Zelenskyj vo svojom príspevku nespomenul Spojené štáty, no administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v piatok predĺžila výnimku, ktorá krajinám umožňuje nakupovať sankcionovanú ruskú ropu a ropné produkty naložené na tankeroch, približne o ďalší mesiac.
The continued easing of sanctions against Russia does not reflect the real situation in the war or in diplomacy and fuels the Russian leadership’s illusion that they can continue the war. This week alone, the Russians have launched over 2,360 attack drones, more than 1,320 guided… pic.twitter.com/XmVz4e07Aq
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2026
Cieľom tohto kroku bolo znížiť prudko rastúce ceny energií. Americký minister financií Scott Bessent ešte v stredu uviedol, že Washington neobnoví výnimku pre ruskú ropu. Zelenskyj vo svojom príspevku taktiež uviedol, že Rusko tento týždeň vypustilo na ukrajinské mestá a obce viac ako 2360 útočných dronov, viac než 1320 navádzaných bômb a takmer 60 rakiet rôznych typov. Rusko útočilo na susednú Ukrajinu aj v noci na nedeľu, pričom pri úderoch v Černihivskej oblasti zahynul 16-ročný chlapec a ďalšie štyri osoby utrpeli zranenia.
