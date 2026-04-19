Každý dolár ide na vojnu: Zelenskyj varuje pred dôsledkami uvoľnených sankcií, vraj strácajú účinok

Nina Malovcová
TASR
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu kritizoval pokračujúce uvoľňovanie sankcií voči Rusku, ktoré podľa jeho slov podporuje „ilúziu ruského vedenia,“ že môže vo vojne na Ukrajine pokračovať.

TASR o tom informuje podľa príspevku Zelenského na sieti X. „Každý dolár zaplatený za ruskú ropu ide na vojnu. Viac než 110 tankerov z tieňovej flotily Moskvy je momentálne na mori. Na palube je vyše 12 miliónov ton ruskej ropy, ktorá v dôsledku uvoľňovania sankcií môže byť znova predaná bez následkov. To je desať miliárd dolárov – prostriedky, ktoré sa priamo premenia na nové útoky proti Ukrajine,“ napísal Zelenskyj.

Tankery by mali zostať mimo prístavov

Preto je podľa jeho slov dôležité, aby sa ruské tankery zastavili a neumožnili im doviesť ropu do prístavov. Vývozy ruskej ropy sa musia skončiť a ukrajinské sankcie naďalej smerujú k tomuto cieľu, tvrdí prezident. Agentúra AFP konštatuje, že Zelenskyj vo svojom príspevku nespomenul Spojené štáty, no administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v piatok predĺžila výnimku, ktorá krajinám umožňuje nakupovať sankcionovanú ruskú ropu a ropné produkty naložené na tankeroch, približne o ďalší mesiac.

Cieľom tohto kroku bolo znížiť prudko rastúce ceny energií. Americký minister financií Scott Bessent ešte v stredu uviedol, že Washington neobnoví výnimku pre ruskú ropu. Zelenskyj vo svojom príspevku taktiež uviedol, že Rusko tento týždeň vypustilo na ukrajinské mestá a obce viac ako 2360 útočných dronov, viac než 1320 navádzaných bômb a takmer 60 rakiet rôznych typov. Rusko útočilo na susednú Ukrajinu aj v noci na nedeľu, pričom pri úderoch v Černihivskej oblasti zahynul 16-ročný chlapec a ďalšie štyri osoby utrpeli zranenia.

