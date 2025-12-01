Hlásia viac než tisíc obetí a stovky nezvestných: Povodne zasiahli obrovské oblasti, milióny ľudí prišli o domovy

Počet obetí ničivých záplav a zosuvov pôdy v južnej a juhovýchodnej Ázii sa v pondelok zvýšil na viac než 1000, oznámili úrady. V Indonézii je podľa najnovších údajov potvrdených už viac než 500 obetí a najmenej 500 ďalších je nezvestných.
Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR. Silné monzúnové dažde zasiahli počas uplynulého týždňa veľkú časť indonézskeho ostrova Sumatra, juh Thajska, sever Malajzie a celú Srí Lanku. V dôsledku ničivého počasia zostali bez prístrešia a základných vecí tisíce ľudí. Srílanské i indonézske úrady nasadili na pomoc preživším armádu.
Prezident Indonézie: „to najhoršie hádam pominulo“
Indonézsky prezident Prabowo Subianto pri pondelňajšej návšteve provincie Severná Sumatra vyhlásil, že „to najhoršie má ostrov hádam už za sebou“. Hlava štátu je podľa AFP pod tlakom, aby vyhlásila stav núdze. Na rozdiel od srílanského prezidenta Anuru Kumaru Disanajakeho však Subianto tiež verejne nepožiadal o medzinárodnú pomoc.
Povodne v 12 provinciách v južnej časti Thajska podľa tamojších úradov postihli viac ako 1,4 milióna domácností a 3,8 milióna obyvateľov. V krajine zahynulo najmenej 176 ľudí.
Srí Lanka hlási stovky obetí aj nezvestných
Na Srí Lanke si ničivé počasie spôsobené tropickou cyklónou Ditwah, ktorú sprevádzal silný vietor a dážď, vyžiadalo dosiaľ 334 obetí a záchranári stále pátrajú po 370 nezvestných osobách. Takmer 150 000 ďalších ľudí je ubytovaných v provizórnych prístreškoch.
Nedostupné v pondelok zostávajú niektoré oblasti Indonézie, kde katastrofa poškodila cesty a vyradila komunikáciu. Obyvatelia postihnutých oblastí sú tak odkázaní na dodávky zásob leteckou dopravou. Záplavy a zosuvy vysídlili viac než 290 000 ľudí v provinciách Severná Sumatra, Západná Sumatra a Aceh a vyžiadali si najmenej 502 obetí a približne 2500 zranených.
Jedny z najtragickejších záplav posledných rokov
Monzúnové obdobie, ktoré zvyčajne trvá od júna do septembra, pravidelne prináša do regiónu prudké dažde a s nimi spojené zosuvy pôdy či prívalové povodne. Súčasné extrémne javy však ešte zintenzívnila tropická cyklóna, v dôsledku čoho patria tohtoročné záplavy v Indonézii a Thajsku k najtragickejším v posledných rokoch.
