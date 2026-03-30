Prosia ju, aby prestala spievať: Martina Schindlerová priznáva, že deti chcú mať od nej pokoj

Hudba je pre mnohých umelcov nielen prácou, ale životným štýlom. Hodiny skúšok, príprav, dolaďovania detailov či neustáleho opakovania skladieb sú nevyhnutnou súčasťou cesty za dokonalým vystúpením. To, čo diváci vidia na pódiu ako bezchybný výkon, je však výsledkom obrovského úsilia, ktoré často zasahuje aj do súkromného života.
Rodina, partneri či deti tak neraz musia zdieľať priestor s umením, ktoré sa z koncertných sál presúva priamo do obývačky. Charizmatická speváčka Martina Schindlerová aktuálne prežíva obdobie, keď sa jej pracovné tempo výrazne zintenzívnilo, ako prezradila pre Topky. Pripravuje sa totiž na veľký projekt, ktorý si vyžaduje maximum energie, času aj sústredenia.
Náročnejšie obdobie pre rodinu
Umelkyňa chystá výnimočný koncert James Bond, pričom pod taktovkou Vlada Valoviča zaznejú legendárne pesničky. Zatiaľ čo fanúšikovia odrátavajú dni, kedy začne veľkolepá šou, málokto vie, koľko príprav a úsilia za tým stojí. Hoci ide o vzrušujúcu výzvu pre Martinu, prináša so sebou aj odvrátenú stránku – tlak, únavu a menej času pre najbližších.
Všetku energiu totiž speváčka vráža do udalosti, ktorú už mali možnosť jej priaznivci zažiť minulý rok. Sama priznáva, že je to teraz ťažšie, čo sa týka prítomnosti doma medzi najbližšími. Partner ju podporuje, aj keď by bol rád, keby bola doma. “Táto príprava na koncert ho príliš nenadchýňa, lebo ma takmer nevidí,” priznala speváčka.
Uvedomuje si, že má obdobie nabité pracovnými povinnosťami, kvôli ktorému sa nemôže stopercentne venovať tým najbližším. “Nedá sa to všetko skĺbiť, je to teraz náročnejšie. Ale máme úžasný výsledok a nás to všetkých baví, to nás poháňa,” poznamenala Martina Schindlerová. Voľné večery pred televízorom? Na to môže umelkyňa zabudnúť. Ako dodala, do noci rieši so svojím tímom logá, komunikáciu a kreatívu, čo znamená absenciu v domácnosti.
