Nová životná kapitola: Martin Harich prezradil, čo cíti pred narodením bábätka

Príchod dieťaťa patrí medzi momenty, ktoré dokážu človeku zmeniť pohľad na život aj na samého seba.
Spevák Martin Harich práve prežíva obdobie očakávania, v ktorom sa radosť mieša s prirodzeným rešpektom z novej životnej úlohy. Pre Markízu priamo počas účinkovania v Teleráne prezradil, že si na predstavu blížiaceho sa otcovstva zvyká postupne a snaží sa toto obdobie vnímať pokojne, bez zbytočného tlaku.
Postupné zžívanie sa s myšlienkou otcovstva
Harich porozprával o pocitoch, ktoré ho sprevádzajú počas posledných mesiacov pred narodením bábätka. Uvedomuje si, že skutočná zmena príde až v momente, keď sa dieťa narodí, no už teraz prežíva silné emócie spojené s očakávaním.
„Ja si myslím, že ten šok príde potom, keď to príde. Ja to vnímam akože cez Paťku, že veľa vecí sa deje tak pomalšie, ale vlastne sa mi to veľmi páči. Dostávame sa do toho,“ povedal spevák.
