Konečne prehovoril: Marko Kramár po jazde pod vplyvom alkoholu priznal, že ohrozil životy svojich blízkych

Mladý herec prelomil mlčanie a priznal, že svoje činy oľutoval.

Havaroval s cudzím autom, nemal vodičský preukaz a nafúkal 1,27 promile alkoholu. Počas víkendu slovenským šoubiznisom otriasla správa, že nehodu spôsobil mladý herec, ktorý len nedávno začal svoju kariéru. 

Marko Kramár, syn Maroša Kramára a najnovšia posila seriálu Sľub, sa v sobotu v skorých ranných hodinách stal hlavným aktérom nebezpečnej dopravnej nehody v Senci. Informovala o tom TV JOJ. Len 17-ročný herec mal pritom šoférovať bez vodičského preukazu a pod vplyvom alkoholu. Deň strávil v policajnej cele predtým, než bol odovzdaný do rúk svojej mamy. Čakalo sa pritom, kedy vytriezvie, aby mohol byť podrobený výsluchu.

Prehovoril prvýkrát od nehody

„Po výsluchu v procesnom postavení obvineného bol menovaný príkazom prokurátora včera v neskorých večerných hodinách prepustený na slobodu, nakoľko neboli zistené väzobné dôvody. V predmetnej trestnej veci sa bude aj naďalej konať v zmysle Trestného poriadku,“ uviedla Gabriela Kováčová, hovorkyňa Krajskej prokuratúry SR, pre TV JOJ.

Marko nabúral autom do betónového múru, pričom v aute nebol sám. Našťastie sa podľa dostupných informácií nikomu nič nestalo.

Teraz syn slávneho herca prelomil mlčanie a sám sa k celej veci vyjadril. Priznal si vinu a uviedol, že si uvedomuje závažnosť situácie, ktorú spôsobil. „Chcel som sa vyjadriť hneď, ako sa to stalo, ale kvôli tomu, že trestný proces je ešte v konaní, tak mi bolo odporúčané sa nejakého vyjadrenia zatiaľ zdržať, takže sa vám ohlasujem hneď, ako mi to bolo dovolené,“ vysvetlil Marko vo videu.

Následne objasnil, čo sa stalo: „V sobotu ráno som bol súčasťou autonehody, ktorú som zapríčinil ja. Bol som pod vplyvom alkoholu a chcel som len povedať, že si uvedomujem závažnosť tejto situácie a aké zlé moje rozhodnutie bolo. Som naozaj pripravený zobrať za to všetku zodpovednosť a samozrejme aj všetky následky.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa marcė (@925marce)

„Naozaj, nikdy som od seba nečakal, že by som bol schopný dostať nielen seba, ale aj svojich kamošov alebo ľudí naokolo do ohrozenia života. Samozrejme, ako asi každý tínedžer som porobil rôzne blbosti, ale toto bola hranica, ktorú som nikdy neprekročil. Naozaj som nikdy nemal tušenie, že takéhoto niečoho by som bol schopný,“ pokračoval.

„Na jednej strane ma to straší, ale na druhej strane som rád, že som si toto mohol uvedomiť za okolností, kedy sa nikomu nič nestalo. Uvedomujem si, že to mohlo skončiť oveľa oveľa horšie a to, že to dopadlo takto, je z veľkej časti len šťastie,“ dodal herec.

